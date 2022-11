Just Dance 2023 já está disponível; veja novidades do game

Da Redação

Do 33Giga



23/11/2022 | 11:55



A Ubisoft acaba de anunciar que Just Dance 2023, novo título da série de games de música, já está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A partir de agora, Just Dance entra em uma nova era e se torna uma plataforma de dança sob demanda, oferecendo aos jogadores atualizações contínuas e gratuitas, com ainda mais maneiras de se movimentar e os seguintes recursos:

Multiplayer Online (disponível no Xbox Series X|S em uma data posterior): Pela primeira vez na franquia Just Dance, os jogadores poderão curtir o jogo on-line completo com até cinco de seus amigos ou outros jogadores ao redor do mundo pelo modo Grupos On-line. Todos os jogadores estarão conectados ao menu de um anfitrião e terão a chance de interagir uns com os outros por meio de um sistema inédito de adesivos de emotes. Além disso, poderão escolher músicas para dançar juntos, não importa onde estejam fisicamente. Os Grupos On-line têm suporte a cross-play, e os jogadores também têm a possibilidade de desfrutar do modo multiplayer local.

Nova direção de arte e interface de usuário redesenhada: O mundo de Just Dance está totalmente modificado, com uma nova aparência, mundos 3D imersivos e menus de navegação ainda mais intuitivos.

Sistema de recomendação aprimorado: O novo e poderoso sistema de recomendação oferece aos jogadores listas de reprodução personalizadas e músicas selecionadas a dedo para cada jogador.

Progressão e recompensas: Os jogadores podem subir no ranking a partir de um inédito sistema de progressão, em que ganham pontos após cada dança concluída. Esses pontos também poderão ser usados para desbloquear recompensas, como a personalização de cartas de dançarinos, uma novidade em Just Dance. Com essa customização, o jogador pode imprimir sua personalidade no jogo, modificando o avatar, o plano de fundo, o crachá e o apelido. Os just dancers também podem trocar os pontos por adesivos do game, usados para se comunicar com outros usuários nos Grupos On-line.

Just Dance+: o mais novo serviço de assinatura de Just Dance permitirá que os fãs tenham acesso a um catálogo com mais de 150 músicas de outras edições, além de lançamentos exclusivos, que serão adicionados ao game ao longo do ano. O serviço estará disponível gratuitamente por um mês para todos que adquirirem uma cópia do game.

o mais novo serviço de assinatura de Just Dance permitirá que os fãs tenham acesso a um catálogo com mais de 150 músicas de outras edições, além de lançamentos exclusivos, que serão adicionados ao game ao longo do ano. O serviço estará disponível gratuitamente por um mês para todos que adquirirem uma cópia do game. Atualizações gratuitas de conteúdo: Just Dance terá atualizações regulares e contínuas. Então, os usuários podem aguardar por mais modos de jogo, músicas e temporadas temáticas nos próximos anos.

Mais novidades no Just Dance 2023

Just Dance 2023 introduz também novas colaborações com artistas, incluindo uma parceria com a cantora Ava Max. Os jogadores poderão dançar ao som de seu mais novo single, “Million Dollar Baby“, com uma coreorafia original desenvolvida pela própria cantora para o jogo.

Ela, que também é produtora e compositora, acumula mais de 12,4 bilhões de reproduções ao redor do mundo desde o sucesso do single ‘‘Sweet by Pyscho“, que também estará no jogo.

Além disso, a cantora Billie Eilish retorna à franquia na nova edição do game. “Estou muito empolgada com a parceria com Just Dance 2023, esse ano com minha música ‘Therefore I Am‘“, disse Eilish.

A playlist completa tem 40 novas músicas e mapas, de hits do momento a músicas que se tornaram virais na internet e até canções originais:

“If You Wanna Party” de The Just Dancers

“Anything I Do” de CLiQ Ft. Ms. Banks, Alika

“As It Was” de Harry Styles

“Boy With Luv” deBTS Ft. Halsey

“Bring Me To Life” de Evanescence

“CAN’T STOP THE FEELING!” de Justin Timberlake

“Danger! High Voltage” de Electric Six

“Disco Inferno” deThe Trammps

“drivers license” de Olivia Rodrigo

“Dynamite” de BTS

“Good Ones” de Charli XCX

“Heat Waves” de Glass Animals

“I Knew You Were Trouble” deTaylor Swift

“Locked Out of Heaven” de Bruno Mars

“Love Me Land” de Zara Larsson

“Magic” de Kylie Minogue

“Majesty” de Apashe ft. Wasiu

“Million Dollar Baby” de Ava Max

“MORE” de K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine

“Numb” de Linkin Park

“Physical” de Dua Lipa

“Psycho” de Red Velvet

“Radioactive” de Imagine Dragons

“Rather Be” de Clean Bandit Ft. Jess Glynne

“Sissy That Walk” de RuPaul

“STAY” de The Kid LAROI & Justin Bieber

“Sweet but Psycho” de Ava Max

“Telephone” de Lady Gaga Ft. Beyoncé

“Therefore I Am” de Billie Eilish

“Top Of The World” de Shawn Mendes, from Sony’s “Lyle, Lyle, Crocodile”

“Toxic” de Britney Spears

“Walking On Sunshine” de Top Culture

“WANNABE” de ITZY

“Watch Out for This (Bumaye)” de Major Lazer, The Flexican, FS Green & Busy Signal

“We Don’t Talk About Bruno” do elenco de Encanto

“Playground” de Bea Miller

“Witch” de Apashe Ft. Alina Pash

“Woman” de Doja Cat

“Wouldn’t It Be Nice” deThe Sunlight Shakers

“Zooby Doo” de Tigermonkey

Além disso, o aplicativo Just Dance Controller, que transforma o smartphone do jogador em um controle, segue disponível com sua tecnologia de pontuação via telefone, permitindo que até seis jogadores dancem sem qualquer acessório adicional. O app é gratuito e pode ser baixado em sistemas operacionais iOS e Android.