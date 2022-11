Nova namorada? Shawn Mendes é flagrado em clima de romance com quiroprata de 50 anos de idade

23/11/2022 | 11:10



Não está mais na pista de solteiros? Shawn Mendes foi clicado ao lado de Jocelyn Miranda, quiropraxista queridinha entre os famosos. Os dois estavam em clima de romance durante passeio por Los Angeles, nos Estados Unidos.

O cantor, de 24 anos de idade, usava look bem despojado ao lado da suposta affair e os dois não deixaram de trocar abraços mesmo com a presença de paparazzi. Shawn e a profissional de massagem estavam fazendo compras no Farmer's Market e andaram de mãos dadas.

Vale lembrar que Jocelyn, de 50 anos de idade, é profissional conhecida no meio artístico já que tem 20 anos de experiência médica em biomecânica corporal, biodinâmica e tecidos moles. Ela já trabalhou com Justin Bieber, Justin Timberlake, Omar Apollo, Hailey Bieber, Kendall Jenner e acompanhou o próprio Shawn Mendes durante as apresentações do American Music Awards, MTV Video Music Awards e no Saturday Night Live em 2018 e 2019.

E aí, será que está rolando?