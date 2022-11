Amigão lança Onda 40 no embalo do laranja

Da Redação



23/11/2022 | 10:26



O lançamento da campanha de Humberto D''Orto, o Amigão (PSB), na eleição suplementar à Prefeitura de Ribeirão Pires, em 11 de dezembro, reuniu alguns nomes bem conhecidos da política regional e estadual, como os deputados federal eleito Luiz Marinho (PT) e os estaduais Caio França (PSB, reeleito) e Rômulo Fernandes (PT, eleito). Mas o que empolgou Amigão e chamou a atenção dos presentes no bufê onde o evento foi realizado, na noite de segunda-feira (21), foram vídeos de apoio nominal à chapa, que tem como vice Renato Foresto (PT), gravados por figuras de destaque no cenário nacional, casos do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), o ex-senador e recémeleito deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) e o ex-governador Márcio França (PSB). Batizada ''Onda 40'', a campanha é marcada pela cor laranja e Amigão promete que, se eleito, vai governar com base nas necessidades surgidas da população. "Nosso programa de governo foi formado ouvindo toda a população. Será um mandato com orçamento participativo (uma marca do PT)."

Bastidores

Pastor Feliciano

Ainda com relação à eleição suplementar de Ribeirão Pires, o candidato Guto Volpi (PL) ganhou mais um apoio de figura política com destaque nacional, na segunda-feira, quando o deputado federal Pastor Marco Feliciano (PL-SP) destacou a importância de eleger o liberal para comandar a Prefeitura. "Com o 22, Ribeirão melhorou e vai continuar melhorando. A eleição do Guto é fundamental para isso", disse o parlamentar, eleito em outubro para o quarto mandato, com 220.595 votos. É líder da Catedral do Avivamento, igreja ligada à Assembleia de Deus.

Fusão de partidos

Os partidos Podemos e PSC anunciaram ontem (22) que irão se fundir. Com a junção, a nova sigla se chamará Podemos e vai manter o número 20, do PSC. As duas legendas vão formalizar a fusão em convenção marcada para o início de dezembro. Ao se tornarem uma sigla só, os partidos passarão a ter, em 2023, uma bancada de 18 deputados federais e sete senadores, além de 48 deputados estaduais, 198 prefeitos e 3.045 vereadores em todo o País. O anúncio da formação foi feito na noite de ontem pela presidente do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), e pelo presidente do PSC, Pastor Everaldo.