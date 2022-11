Brasil deixar de estar em desenvolvimento

Simpi



"O Brasil precisa sair dessa máxima de ser um eterno país em desenvolvimento, somos a 10ª maior economia do mundo", afirma Antonio Carlos da Silveira Pinheiro, presidente da Funcex (Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior).

"Estamos dispostos a ser o braço operacional, o braço de suporte, para que o empresário da micro, pequena e média empresa possa crescer e perceber que ele tem muitas vantagens comparativas e competitivas se ele ingressar no comércio exterior", diz o presidente da entidade.

A Funcex é uma instituição privada sem fins lucrativos instituída em março de 1976 pelo então ministro Mário Henrique Simões, durante governo do presidente Ernesto Geisel com a missão de se fazer a interface entre governo e empresa privada. A partir de 2019, a Funcex passa por uma ressignificação através de sua internacionalização.

De acordo com o presidente Antonio, a nova proposta da Funcex é "ser um braço suporte das operações de comércio internacional, entendendo o comércio internacional".

"Os empresários das micro e pequenas empresas devem ingressar no comércio exterior não em detrimento do doméstico, mas sim como um complemento e como uma ação de desenvolvimento da sua própria empresa", pondera presidente Antonio ao explicar que a internacionalização pode ser uma alternativa em momentos de mercado interno não tão favorável.

Como primeiro passo para quem deseja iniciar negócios internacionais, presidente Antonio alerta para a importância de se conhecer o mercado a ser explorado. "O mercado é soberano e a gente tem que respeitar. Então tem que conhecer o mercado e a Funcex pode mostrar aos micro, pequenos e médios empresários, como um braço operacional, o que ele pode esperar para que possa crescer".

Endividamento e juros abusivos

Mais de 70 milhões de famílias estão ultra endividadas no Brasil, assim como as micro e pequenas empresas. Isso é preocupante, porque estamos com taxas de juro no Brasil ainda extremamente elevadas.

Uma empresa média e pequena não consegue solicitar crédito no Brasil, pagando juros de 13,70% ao ano. Normalmente os bancos colocam acima dessa taxa um spread (diferença entre o preço de compra - procura - e venda - oferta - de uma ação, título ou transação monetária) que espelha o risco da tomadora de crédito. Então, normalmente uma pequena e média empresa paga em torno de 20% até 25% ou mais de juros por ano.

Obviamente, o empresário médio e pequeno deve prestar muita atenção se está muito endividado. A primeira coisa que tem que fazer é construir projeções financeiras utilizando uma simples planilha Excel para verificar se, com as vendas previstas nos próximos 12 meses, consegue enfrentar os pagamentos.

Se eventualmente ele identificar um desencaixe de caixa, deve se programar para entrar em contato com o banco ou a instituição financeira para renegociar essa dívida.

Caso trabalhe com vendas parceladas, tenha muito cuidado. O mercado está extremamente endividado e você não sabe se está vendendo parcelado a alguém que terá capacidade de pagar. Portanto, faça uma análise de crédito do seu cliente. Verifique se o cliente eventualmente está altamente endividado, se tem capacidade de te pagar as parcelas que vocês estão pactuando.

Emissão da Nota Fiscal de Serviços

O Comitê Gestor do Simples Nacional editou no final do mês de outubro, uma resolução que altera disposições sobre a obrigatoriedade da emissão pelo MEI (Microempreendedor Individual) da Nota Fiscal de Serviços.

Atualmente, ele deve emitir as notas fiscais quando presta serviços ou tem alguma atividade em relação a pessoas jurídicas, mas não para pessoas físicas. Uma resolução anterior já previa que, a partir de 1 de janeiro de 2023, todos os microempreendedores individuais deveriam emitir a nota fiscal eletrônica de serviços em qualquer modalidade de contratação.

Todavia, esse prazo foi prorrogado para 3 de abril de 2023, ou seja, a emissão da nota fiscal de serviços eletrônicas pelo MEI pessoa física. Essa extensão do prazo se dá para atender a situação do próprio MEI, dando maior prazo para que ele possa se adequar a essa nova sistemática e se manter. E ainda para atender aos entes federados, estados e municípios que também ainda precisam se adequar.

