Bolsonaro cancela indicação de Achilles Zaluar Neto para embaixador na Santa Sé

23/11/2022 | 10:16



O governo de Jair Bolsonaro desistiu da indicação do diplomata Achilles Emilio Zaluar Neto para o cargo de embaixador do Brasil na Santa Sé e, cumulativamente, na Ordem Soberana e Militar de Malta. O nome de Achilles Neto havia sido enviado ao Senado Federal em junho deste ano, mas aguardava a apreciação da Casa. A retirada da indicação foi solicitada por Bolsonaro, conforme mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU). Nesta semana, o Senado realiza esforço concentrado para votação de indicações a embaixadas e órgãos como agências reguladoras.