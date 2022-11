Rainha Consorte Camilla Parker Bowles usa tiara e joias de Elizabeth II pela primeira vez

23/11/2022 | 10:11



A Rainha Consorte Camilla Parker Bowles usou a tiara de Elizabeth II, feita safira belga, em banquete no Palácio de Buckingham para receber a Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. Esta foi a primeira vez que ela usou o item desde que o Rei Charles III ascendeu ao trono após a morte da mãe.

A monarca complementou a tiara com o colar e pulseira do conjunto encrustado de safiras belgas, conhecido como King George VI Victorian Suite, mas optou por não usar os brincos designados. Segundo informações da revista People, o Rei George deu as joias para a então Princesa Elizabeth em 1947 como presente de casamento. Acredita-se que elas peças datam de meados de 1800, com a pulseira tendo sido adicionada na década de 1960.

O último registro da Rainha Elizabeth II usando os itens é de 2015, quando a mãe de Charles recebeu no Palácio de Buckingham a visita do presidente da China, Xi Jinping, e a primeira-dama, Peng Liyuan.