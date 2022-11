Viúva de Erasmo Carlos faz linda homenagem ao marido após morte do cantor: Meu amor é feroz

23/11/2022 | 10:10



Ainda de luto pela morte de Erasmo Carlos, que foi anunciada na última terça-feira, dia 22, a viúva do cantor, Fernanda Passos, decidiu compartilhar uma linda homenagem ao amado nas redes sociais. A pedagoga, que era 39 anos mais jovem que o artista, não poupou palavras para demonstrar todo o carinho e admiração que sentia.

Você transcendeu, quem morreu fui eu! Eu pedi tanto, eu implorei, implorei a Deus, seus médicos, apelei? Vido, não era sua hora, você não quis ir embora, e Deus não te tirou de mim, foi uma doença, foi coisa da vida, e a gente sabe que em alguns momentos a vida é uma bela merda. Eu vi você se esvaindo por entre meus braços, e eu vi você com sede de viver, com sede de viver comigo! Você vivia por mim! Foram 12 anos de encontro. Sempre te amei com pressa, com desespero, com dor, com sangue, com lágrimas, meu amor é feroz! Preparei a casa para você voltar. Lavei as roupas, lavei as roupas de cama, e com isso perdi seu cheirinho. Amor, logo o cheirinho! Logo eu que não posso viver sem seu cheirinho! Eu me desesperei procurando onde eu poderia encontrar seu hálito, seu suor, o cheiro dos seus cabelos? Vido, você esperou por mim 69 anos? Espera mais um pouquinho! A gente vai se encontrar, prometeu a pedagoga.

Vale lembrar que Erasmo estava internado há pouco mais de uma semana em um hospital no Rio de Janeiro por conta da síndrome edemigênica, doença que causa desequilíbrio bioquímico no corpo, onde as paredes dos vasos sanguíneos são afetadas e o sangue se acumula entre os tecidos do corpo.