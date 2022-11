Palavra do Leitor - 23 de novembro de 2022

Da Redação



23/11/2022 | 10:14



Minhoca

''Após crise provocada pelas eleições, Minhoca se reaproxima do prefeito'' (Política, ontem). Vamos unificar os esforços, querido vereador Prof. Jobert Minhoca. Que bom. Certeza que só irá melhorar a nossa vida com a presteza e expertise de ambos! Tudo de melhor, querido!

Lilian Carla - do Facebook

Violência

Por ter tido duas motos roubadas, decepcionado com o crescimento descontrolado do crime e da violência, da corrupção e impunidade, meu filho foi morar na Austrália onde já tem cidadania, casou, tem filhos, trabalha bastante, pagamenos imposto,tem retorno, boas escolas, assistência médica, segurança, carro e moto que não são roubados, ótima qualidade de vida e, convertendo o dólar em real o custo de vida corresponde a um terço do que pagamos aqui. Alimentos, bebidas, roupas, calçados e tudo de qualidade superior. O imigrante entregador de pizzas ou faxineiro que mal fala o inglês recebe 25/30 dólares/h. Querendo, pode comprar picanha e fazer churrasco todo domingo enquanto aqui 66 milhões ganhando pouco e outros 33 milhões passando fome nem ovo podem comprar. Feliz por ter ido, mas triste com a situação do Brasil cada vez pior, vem apenas para visitar a família, parentes e amigos. Lá estive visitando-o e de carro rodamos cerca de três mil quilômetros em ótimas rodovias com sanitários limpos, abastecidos e churrasqueiras aquecidas prontas para o uso, tudo mantido pelo governo e sem pagarmos umúnico centavodepedágio. Diferença? Eles tem governo e nós, políticos e sanguessugas da Nação!

Nilson Martins Altran - São Caetano

PEC

Caro leitor, a PEC da gastança de R$ 200 bilhões que Lula quer isentar da malha de LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) ­ que limita os gastos à receita para o Auxílio Brasil e outros fins sociais, equivale a 444,44 vezes o Mega-Sena da Virada de R$ 450 milhões (valor estimado pela Caixa para o prêmio de 31 de dezembro de 2022). Com o valor da Mega se compra 7.500 caros populares de R$ 60 mil e com o valor da PEC 3,330 milhões de carros. É muita grana que o pessoal do Lula quer isenção na LRF. Ainda nem tomou posse e quer um cheque em branco. Não tem cabimento, é um absurdo!

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Copa e serviços públicos -­ 1

''Prefeituras decidem reduzir o horário nos dias de jogos do Brasil'' (Política, ontem). Os funcionários foram convocados pela CBF? Tudo é desculpa para não trabalhar; o IPTU não tem desconto para o munícipe.

Rosana Fernandes - do Facebook

Copa e serviços públicos -­ 2

Brasil sendo Brasil! Arrumam qualquer pretexto para não trabalhar. O mais correto é, se não vai trabalhar, descontar no salário. Se tem banco de horas, folga; se não tem, não folga. Funciona assim para CLT, por que funcionário público tem que ter regalia?

Andréia Calefi Vladisauskis - do Facebook

Erasmo Carlos -­ 1

Músico, intérprete e notável compositor ícone da Jovem Guarda, dos anos 60 do século passado, Erasmo Carlos, aos 81 anos de idade faleceu. Parceiro inseparável, de canções consagradas compostas com Roberto Carlos, Erasmo era o camarada do bem, dos grandes papos, que deixa um legadoextraordinário para música brasileira. Que vá em paz, levando sua festa de arromba para o céu!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Erasmo Carlos -­ 2

Dois mil e vinte e dois está sendo devastador para a música brasileira. Gal Costa, Rolando Boldrin e, agora, Erasmo Carlos!

Silvia Santos - Ribeirão Pires