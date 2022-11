Caravanas da Coca-Cola seguem para São Bernardo nesta quarta (23)

Da Redação



Após passar nessa terça-feira (22) por Santo André e São Caetano, as Caravanas natalinas da Coca-Cola passam por São Bernardo nesta quarta-feira (23), por volta das 19h. Diferente dos últimos dois anos de pandemia da Covid-19, as Caravanas terão alguns pontos de paradas entre as cidades para que as pessoas possam tirar fotos, conversar com o Papai e a Mamãe Noel e presenciar projeções e cenografias natalinas durante o trajeto.

O itinerário dos caminhões pode ser conferido pelo aplicativo Natal CocaCola e pelo site oficial da empresa. O público das Caravanas consegue acessar a rota e receber notificações no celular, com contagem regressiva do dia exato que elas passarão pelos municípios. Além destas funções, o app também oferece realidade aumentada, jogos interativos e filtros de Natal para selfies, disponível para iOS e Android.