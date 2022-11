Rodolffo revela motivo pelo qual não aparece mais com ficantes publicamente: Quero ter minha família!

23/11/2022 | 08:11



Antes mesmo de entrar para o Big Brother Brasil, Rodolffo já mantinha uma dupla sertaneja e fazia sucesso por todo o Brasil. Com a entrada para o confinamento da casa mais vigiada do Brasil, o cantor ficou ainda mais em alta e recentemente decidiu interagir com seus fãs nas redes sociais com uma caixinha de perguntas.

É super normal essa interação até porque os famosos gostam de responder as perguntas mais cabeludas dos fãs para ou morrer com o assunto de vez ou dar mais engajamento. Entre tantas questões recebidas, Rodolffo contou o motivo dele não aparecer mais com suas ficantes em sites de fofocas.

Eu quero, de verdade, daqui um tempo, ter minha família, saca? Cada dia que passa eu sei que eu quero que minha vida seja assim. Esse é um dos meus futuros planos. E, para isso, se eu ficar aparecendo o tempo todo em perfil de fofoca com mulher, minha reputação para encontrar uma pessoa que me dê valor de verdade não vai ficar das mais bacanas, concorda? É isso. Tô de boa!

Ta certo, né!?