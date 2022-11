Adeus a Pablo Milanés, expoente da música Cubana e Autor de ?Yolanda?

22/11/2022 | 19:09



O cantor e compositor cubano Pablo Milanés morreu, na manhã desta terça, 22, aos 79 anos. Ele estava internado em Madri, desde o dia 12, para tratar de uma série de infecções que afetaram sua saúde. O artista vivia na capital espanhola e, desde 2017, lutava contra um câncer no sangue.

"É com grande dor e tristeza que lamentamos informar que o mestre Pablo Milanés faleceu", disse a assessoria do cantor, em nota. "Agradecemos profundamente todas as manifestações de carinho e apoio a todos os familiares e amigos nestes tempos difíceis. Que ele descanse no amor e na paz que sempre transmitiu."

Grammy

Uma das vozes mais reconhecidas da música de Cuba, Milanés ajudou a fundar a Nueva Trova Cubana e percorreu o mundo como embaixador cultural da Revolução Cubana. Autor de clássicos como Yolanda, publicou mais de 30 discos e conquistou o Prêmio Nacional da Música de Cuba e o Grammy Latino de excelência musical.

Uma de suas últimas apresentações ao vivo foi em junho, em Havana. No início de novembro, o artista foi internado e cancelou sua agenda de shows. A saúde do artista piorou e ele passou por uma série de cirurgias. Em janeiro, Milanés enfrentou a perda de sua filha Suylen, de 50 anos, vítima de um derrame. Agora, ele deixa os filhos Lynn e Lyan, Haydée e Antonio.