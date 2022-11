Tadeu Schmidt confessa o que sentiu ao descobrir detalhes da sexualidade da filha

22/11/2022 | 19:11



Tadeu Schmidt virou um dos assuntos mais comentados da web após abrir o coração e contar o que sentiu ao descobrir detalhes sobre a sexualidade da filha, Valentina. A caçula, hoje com 20 anos de idade, falou publicamente que é uma pessoa queer - ou seja, não se rotula em apenas uma identidade de gênero.

- Mudou muito pouco na minha cabeça essa declaração da Valentina. Eu só tive essa coisa: será que alguém vai ter algum preconceito com ela? Queer é quem não se encaixa numa definição tradicional de identidade de gênero. Ela está aberta a tudo. Mas, assim, para mim não mudou absolutamente nada. Não dá nem para eu dizer que a acolhi porque... Num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma. Ela falou direto para a rede social. Ela postou lá e a gente foi ver na rede social. Ela sabe que comigo e com a mãe dela não tem por que ter problema. A nossa sociedade vai ser muito mais feliz quando a gente nem questionar nem debater. Se a gente for parar para pensar, é uma loucura a gente estar se importando com a orientação sexual das pessoas. Aliás, eu falei de gênero, mas é questão sexual a do queer. Eu acho que a sociedade passa por uma evolução. Se a gente for ver, duzentos anos atrás, tinha gente que achava que era normal ter escravos. As pessoas defendiam que a escravidão era necessária. Do mesmo jeito que hoje tem gente que questiona a sexualidade das pessoas e tal, disse Tadeu no programa Papo de Segunda.

E continuou:

- Nada. Não teve uma acolhida porque é desnecessário, no meu caso. Acho que ela até veio conversar com a gente e eu disse: Valentina, está tudo certo. Vai ser feliz. Por acaso, ela está namorando um rapaz, saímos para jantar ontem, maior alegria.