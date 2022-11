Kanye West não aparece em audiência no processo de divórcio de Kim Kardashian

22/11/2022 | 19:11



Onde tem Kanye West, tem polêmica! Não é novidade que, ultimamente, o rapper só tem aparecido na mídia para soltar bombas, comentários racistas, teorias absurdas e fofocas sobre a família da ex- esposa, Kim Kardashian. Suas falas e atitudes são tão contraditórias e estranhas que até mesmo os fãs do artista andam se perguntando: O que aconteceu com ele?.

A mais recente foi o falta de cooperação de Kanye no processo de divórcio com a socialite. De acordo com o TMZ, ele teria faltado em uma audiência do processo da separação, que está rolando há dois anos. Com isso, uma nova reunião foi marcada e caso West falte novamente, o rapper sofrerá grandes problemas com o juiz.

Enquanto Kim segue com a mesma advogada, Laura Wasser, o ex-parceiro já trocou cinco vezes de defesa. A seguir, confira outras problemas do artista.