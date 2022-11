Bolsas de NY fecham em alta, com expectativas do Fed e balanços no radar

22/11/2022 | 18:30



As bolsas de Nova York fecharam em alta, com o mercado confiante na adoção de um ritmo mais lento no aumento de juros por parte do Federal Reserve (Fed), na véspera da divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária da instituição. A divulgação de balanços ainda impulsionou algumas ações, garantindo um clima positivo no mercado.

O índice Dow Jones subiu 1,18, aos 34.098,10 pontos, o S&P 500 cresceu 1,36%, aos 4.003,58 pontos e o Nasdaq aumentou 1,36%, aos 11.174,41 pontos.

Edward Moya, da Oanda, observa que a ata de amanhã do Fed estará datada e "provavelmente mostrará que muitos membros do Fed têm um caminho de taxa incerto, já que a inflação é uma fera difícil de matar". Hoje, a presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Loretta Mester, afirmou que a "missão" do BC americano é manter a estabilidade de preços. O analista ainda ressalta que os investidores pareceram mais confiantes de que uma greve ferroviária nos Estado Unidos não vá pressionar as taxas inflacionárias.

De acordo com o CME Group, a chance do Fed elevar as taxas de juros em 50 pontos-base (pb) na sua reunião de dezembro é estimada em 75,8%.

Segundo o ANZ, apesar dos ativos de riscos terem sido a melhor oferta de hoje, eles ainda assim tiveram um volume menor devido à proximidade do feriado do Dia de Ação de Graças. "As ações voltadas para o consumidor dos EUA relataram novamente ganhos melhores do que o esperado, o que implica resiliência nos gastos, o que também pode ter sido ajudado por uma série de vendas recentes".

As ações da varejista Abercrombie & Fitch dispararam 20% após superar projeções de receita no terceiro trimestre. Já a Best Buy também teve um dia positivo, fechando em alta mais de 11,9%, após apresentar receita no terceiro trimestre acima do esperado.