Diadema suspende visitas em hospitais para conter onda de Covid-19

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



22/11/2022 | 18:22



A partir da próxima quinta-feira (24/11), o HMD (Hospital Municipal de Diadema) suspende temporariamente as visitas a pacientes internados, bem como acompanhantes, salvo casos previstos em lei como idosos, crianças, pessoas com deficiência e gestantes no momento do parto. Também estão suspensas as visitas religiosas. A medida vale também para PSC (Pronto Socorro Central) e PA (Unidades de Pronto Atendimento) Eldorado e Paineiras como forma de diminuir o fluxo de pessoas e, consequentemente, conter o avanço da Covid-19 no município.

A assessora da Secretaria Municipal de Saúde, Isabel Fuentes, explica como vai funcionar. “Nesse momento de aumento de casos da doença, na cidade e região, os serviços de urgência e emergência que atendem casos sintomáticos respiratórios precisam reduzir o fluxo de pessoas nesses locais e, com isso, diminuir o risco de contaminação. Esses serviços terão até quinta-feira, quando passa a valer a medida, para informar pacientes e familiares e esclarecer as dúvidas em relação ao fluxo a ser seguido”, afirmou. A decisão foi pactuada no GT (Grupo de Trabalho) de Saúde do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

No HMD, informações sobre pacientes internados em UTI serão passadas presencialmente na porta da UTI ou sala específica, de acordo com a Unidade. Já para pacientes em enfermarias ou pronto socorro, as informações serão transmitidas por telefone. A equipe médica entrará em contato com familiares para informar sobre horários e fluxos de atendimento.

Mais cuidados

Além dessa ação, o uso de máscara fica recomendado em transporte público, escolas e lugares com aglomerações e grande fluxo de pessoas, principalmente para pessoas idosas e com comorbidades. No município, a obrigatoriedade se dá em serviços de prestação de cuidados à saúde, de acordo com o Decreto Municipal nº 8.191, de 14 de setembro de 2022.

O uso de medidas não farmacológicas como higienizar constantemente as mãos, usar álcool gel, evitar aglomerações e completar o esquema vacinal também contribuem para a prevenção contra a Covid-19.

Dose de proteção

Segundo dados do Vacivida atualizados até 16 de novembro, Diadema tem 395.168 residentes vacinados, ou seja, 97% da população elegível para vacinação recebeu ao menos uma dose da vacina.

Das 395.168 pessoas que receberam a primeira dose, 375.762 estão com esquema completo, e isto corresponde a uma cobertura de 92% da população-alvo.

Diadema também já realizou a aplicação de 261.126 terceiras doses (podem ser aplicadas em pessoas a partir de 12 anos, desde que a segunda dose tenha sido aplicada há pelo menos quatro meses – ou 28 dias nos casos de pessoas imunossuprimidas) e 126.018 quartas doses (pessoas com 18 anos ou mais, profissionais de saúde, gestantes e puérperas acima de 12 anos e adultos imunossuprimidos).

Em relação exclusivamente ao público infantil, o município tem 36.760 crianças de cinco a 11 anos vacinadas com ao menos a primeira dose, representando 86% dos residentes desta faixa etária, e destas, 31.088 possuem esquema completo de vacinação, o que representa uma cobertura vacinal com esquema completo de 73% deste grupo de idade. Já na população de três e quatro anos foram aplicadas 2.880 doses, atingindo 23% do público total da faixa etária; 616 crianças desta faixa etária já estão com esquema vacinal completo.A vacina contra a covid-19 está disponível em todas as 20 UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. As Unidades Centro, Paineiras, Promissão e Serraria possuem horário estendido até às 18h. Confira os endereços em https://portal.diadema.sp.gov.br/conheca-os-locais-de-vacinacao-para-covid-19/.

A Administração ainda testa todos os sintomáticos respiratórios que procuram os serviços de saúde. Caso apresente algum sintoma, o morador deve procurar um serviço de saúde para avaliação médica, sendo a Unidade Básica de Saúde (UBS) para casos leves e Pronto Atendimentos, Pronto Socorro Central e HMD para sintomas mais graves.

Para sensibilizar a população quanto à adoção das medidas, a Secretaria de Comunicação divulgará peças no site e redes sociais oficiais da Prefeitura. Para acompanhar, acesse www.portaldiadema.sp.gov.br.

Casos

Atualmente, Diadema registra 57.908 casos confirmados de covid-19, 724 a mais em relação à semana passada.