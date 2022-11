Políticos manifestam pêsames nas redes por morte de Erasmo Carlos

22/11/2022 | 17:40



A morte do cantor Erasmo Carlos, o Tremendão da Jovem Guarda, aos 81 anos, levou diversas personalidades da política nacional a prestarem homenagens e agradecimentos no Twitter. O artista faleceu na manhã desta terça, 22, no Hospital Barra Dor, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

A senadora Simone Tebet (MDB-MT) lembrou do pioneirismo de Erasmo Carlos no rock brasileiro e comentou sobre seu legado. "Um dos pioneiros do rock brasileiro ao lado de Roberto Carlos, Erasmo nos deixa um legado gigante com 50 anos de estrada, mais de 500 canções e grandes sucessos, como Além do Horizonte, É Preciso Saber Viver e O Bom, que marcaram não só a minha, mas diversas gerações. Meus sinceros sentimos a família, amigos e incontáveis fãs", publicou a senadora.

O senador Davi Alcolumbre (União-AP), por sua vez, comentou sobre o respeito de Tremendão às mulheres e sua relevância à arte do País. "Erasmo Carlos,o Tremendão, o músico e compositor que tanto enalteceu as mulheres e tornou mais rica a nossa arte, nos deixou hoje. Um dos grandes gênios da música, ícone da Jovem Guarda, da MPB e do rock. A arte jamais morre; ela se eterniza. Meus sentimentos a familiares,amigos e fãs."

"A música brasileira perdeu hoje um de seus grandes representantes. Erasmo Carlos foi precursor do rock nos anos 60 e artista central da Jovem Guarda, marcou gerações e está em nossos corações", postou a presidente nacional do PT, deputada reeleita Gleisi Hoffmann (PR). "Vá em paz, Erasmo. Sua poesia e música ficarão conosco", concluiu.

O deputado federal reeleito Kim Kataguiri (União-SP) também lamentou a perda de Erasmo Carlos, o chamando de "insubstituível" em sua postagem. "O Brasil perde outra voz marcante de sua música popular. Erasmo Carlos é uma figura insubstituível. Meus sinceros sentimentos a todos amigos, familiares e fãs. Descanse em paz, Tremendão!".