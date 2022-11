Eliana celebra 50 anos de idade e alerta: Ninguém pode me dizer que não tenho mais idade para tal roupa

22/11/2022 | 17:10



Será que vai ter bolo e guaraná na casa de Eliana? Nesta terça-feira, dia 22, a apresentadora completou 50 anos de idade e não perdeu a oportunidade de falar sobre a nova fase, alertando que a idade é apenas um número.

- Nos meus 50 anos de idade, ao acordar, quero decidir se vou usar maquiagem ou ficar de cara limpa. Isso é uma escolha e jamais uma imposição por conta da minha idade ou pele madura. Vou me arrumar para sair, escolher se vou usar um vestido curtinho ou uma calça longa, porque ninguém pode me dizer que não tenho mais idade para tal roupa, começou.

E continuou:

- Nos meus 50 anos de idade, quero enaltecer ainda mais o feminino, me unir mais às mulheres. Sabemos que juntas somos mais fortes. Nos meus 50 anos de idade, vou frequentar os ambientes que me sinto confortável, acompanhada das pessoas que me sinto bem. E se alguém comentar que não é lugar para minha idade, vou ficar mesmo assim. Quero brincar mais com meus filhos, viajar, estudar, fazê-los dormir. Fazer parte das memórias e experiências de vida deles é algo que não abro mão. [...] Hoje eu acordei com 50 anos de idade. E por esta e tantas outras conquistas, tenho muitas razões para celebrar. A todos que enviaram mensagens carinhosas e cheias de afeto, muito obrigada do fundo do coração! Também agradeço ao meu público querido, que por tantas décadas acompanha a minha jornada na TV e me possibilita continuar vivendo este sonho. Verdadeiramente, um dia de muita comemoração e luz. E que venham mais e mais anos de saúde e vida.

A apresentadora ainda ganhou uma homenagem de Angelica. Com uma publicação repleta de nostalgia, a esposa de Luciano Huck fez questão de mostrar que as duas nunca tiveram intrigas, como o público imaginava.

Hoje é o dia DELA, da minha sagitariana favorita! Amiga, te desejo tudo de bom nesse mundo todinho. Você é uma mulher de muita luz. Que sua nova fase seja banhada de muito amor, saúde, felicidade e alegria. Feliz aniversário Li, escreveu.