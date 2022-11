Sabrina Sato revela que já dormiu durante o sexo

22/11/2022 | 16:10



Falou tudo, não escondeu nada! Sabrina Sato segue dando o que falar sobre sua participação no programa Lady Night, que foi ao ar na última segunda-feira, dia 21.

Quem acompanha Tata Werneck, a apresentadora do programa, sabe que ela não possui papas na língua, e quis saber se Sabrina usa a estratégia de colocar a filha para dormir na cama do casal, para não transar com o marido, Duda Nagle. Sem pensar duas vezes, Sato respondeu:

- Gente, eu faço isso toda a noite.

A partir dai as duas revelaram detalhes para lá de íntimos e Tata respondeu:

- Eu não falo com o Rafa (Vitti, o marido). Ele é um inquilino, mas me come

Sato então quis saber da frequência do casal, ousada:

- Mas aí você quer toda noite?

Assim, Sabrina decidiu abrir o jogo e confessou que já chegou a dormir na hora do sexo:

- Ah, é muita testosterona. Dá muito trabalho. Essa noite eu dormi transando. Juro, não sei como terminou. Eu dormi no meio do sexo.