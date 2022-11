Namorado de Carla Diaz, Felipe Becari deverá pagar indenização por danos morais e materiais a empresário

22/11/2022 | 15:10



Lascou! Segundo informações do colunista Erlan Bastos, Felipe Becari foi condenado em uma ação movida por um criador de coelhos após dizer que os animais sofriam maus-tratos. A juíza responsável pelo caso teria apontado que o namorado de Carla Diaz não seguiu o devido processo legal ao fazer a apreensão e determinou pagamento de indenização ao empresário Marcos Paulo Pereira, que alega ter sofrido danos morais e materiais.

A coluna noticia que Marcos afirmou no processo ter sido procurado por Felipe dizendo estar interessado em comprar os coelhos que criava, mas o vereador chegou em sua casa acompanhado de policiais da Delegacia de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente de Santo André, que fizeram a apreensão dos animais. No entanto, Pereira afirmou que se dedicava à criação de coelhos visando ao consumo próprio e à venda a fim de custear as despesas do lar e as acusações de maus-tratos.

Na época, o famoso gravou vídeos da ação e exibiu para seus seguidores. O famoso teria argumentado que atua em defesa dos animais há mais de dez anos e negou o caráter midiático da ação. Apesar de ter alegado ter inúmeras denúncias de vizinhos do empresário sobre o tratamento precário dispensado aos coelhos e tentar apresentar um relatório para embasar as acusações, a juíza Daniela Dejuste de Paula afirmou que os atos praticados por ele são, no mínimo, temerários.

Em segundo lugar, o réu [Becari] não comprovou nenhuma de suas alegações relativas ao modo de como tomou conhecimento da atividade praticada pelo autor. Nesse ponto, cabe ressaltar que, embora tenha o réu esclarecido em audiência que recebeu denúncias de maltrato via redes sociais, não há qualquer sorte de suporte fático que comprove o recebimento dessas denúncias. [...]O requerido, que atuou como policial militar, sabe como se dá o procedimento legal após o recebimento de denúncia de suspeita de crime, e certamente não é ingressando em casa alheia para realização de live vexatória em redes sociais.

Ela ainda teria escrito que as condições a que os coelhos criados pelo empresário eram submetidas não eram as mais adequadas, resultando em diversas doenças, mas isso não legitima a atuação do réu, que deve seguir o devido processo legal. A conclusão da juíza foi determinar que o namorado de Carla Diaz remova de suas redes sociais todos os vídeos que façam menção a Marcos Paulo Pereira, sob pena de multa de mil reais por dia, além de pagar 20 mil em danos morais e três mil e 600 reais em danos materiais.