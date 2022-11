Atriz de Pantera Negra critica artigo de revista questionando suas chances de ganhar um Oscar

22/11/2022 | 14:10



Nesta terça-feira, dia 22, Letitia Wright, estrela de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, criticou nas redes sociais o artigo da revista The Hollywood Reporter intitulado Como a bagagem pessoal afetará as chances do Oscar. No texto, o autor escreveu sobre artistas que se envolveram em polêmicas que podem afetar as possibilidade de concorrerem ao Oscar - e claro, a atriz não gostou nadinha de ver seu nome ao lado de homens que foram acusados de abusos sexuais.

Em seu perfil de Instagram, a atriz disparou:

Eu tive que desbloquear o The Hollywood Reporter só para postar isso. Scott Feinberg e todos nesta publicação. Vocês são todos incrivelmente desrespeitosos. Como você se atreve? Você mencionou meu nome ao lado de homens que foram acusados de abuso e má conduta sexual. Este é um comportamento vil. Neste ponto, uma vingança pessoal contra mim. Não fiz nada de errado, mas respeitosamente me recusei a dar entrevistas para esta publicação. Pare de bobagem. Eu me desculpei dois anos atrás. Permaneci em silêncio sobre o assunto.

A polêmica relembrada pelo jornalista é a de que em 2020 quando Letitia compartilhou um vídeo contra a vacinação da Covid-19, causando grande repercussão. Surgiram até mesmo boatos de que a atriz ficaria fora dos próximos filmes da Marvel. Tempos depois, ela se desculpou por disseminar notícias falsas.