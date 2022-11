Aos 81 anos, morre cantor e compositor Erasmo Carlos

Da Redação



22/11/2022



O cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, morreu nesta terça-feira (22), no Rio de Janeiro. O artista estava internado no Hospital Barra D´Or, na Barra da Tijuca. De acordo com informações apuradas até o momento, ele teria sido levado à unidade nesta manhã e teria sido intubado, mas não resistiu.

No início do mês, ele havia recebida alta hospitalar após duas semanas de internação para tratamento de uma síndrome edemigênica, geralmente provocada pelo mau funcionamento dos rins, fígado ou coração.

Conhecido como Tremendão, Erasmo Carlos é um dos principais nomes da cultura nacional. Autor de mais de 600 canções, consolidou carreira ao lado de outros grandes nomes da música brasileira, entre os quais Roberto Carlos e a cantora Wanderléa, com quem dividiu o palco do programa de televisão Jovem Guarda, exibido na década de 1960 pela TV Record e TV Rio.