A obra de Raphael Galvez. Organizada por Zé Armando. Escola Paulista presente. Bairros proletários registrados.

O livro teve a organização do mestre em Teatro e História da Arte José Armando Pereira da Silva cuja biografia ganha robustez com sua atuação no Diário, desde os tempos do News Seller.

Já o focalizado, Raphael Dazzani Galvez (São Paulo, 1907-1998), foi pintor, escultor, desenhista e professor. Pertenceu à chamada Escola Paulista. Uma produção grandiosa. Na década de 1940, pintou vistas da periferia paulistana, registrando cenas do bairro do Limão, Freguesia do Ó e Casa Verde.

Galvez expôs intensamente. Em vida, entre 1936 e 1994; no pós-morte, entre 1998 e 2004.

Sobre o livro, escreve José de Souza Martins na contracapa: “(...) é um testemunho sobre o cotidiano do modernismo em São Paulo naqueles anos gloriosos. Os da desencontrada trama das sociabilidades em que a cidade ia dormir de um jeito e acordava de outro, em outro tempo”.

ZÉ ARMANDO

Nascido em Itapira, em 1938, José Armando Pereira da Silva veio para Santo André após a faculdade. Trabalhou na Rhodia e começou no jornalismo na época do News Seller, vivendo a passagem do jornal para o atual Diário. Escrevia sobre cinema. E participou, ao lado de Enock Sacramento e José Paschoal Rossetti, da criação de uma página de literatura e arte, semente do atual “Cultura e Lazer”. Não parou mais.

Zé Armando integra a ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte). Publicitou livros fundamentais, vários focalizando nomes e acontecimentos da arte do Grande ABC. Tem se destacado em biografias. João Suzuki, Paulo Chaves e Guido Poianas são três personalidades diretamente ligadas à região, Luís Martins e José Geraldo Vieira ligados à literatura e jornalismo paulista e brasileiro. Agora, a obra de Raphael Galvez.

Autobiografia

Raphael Galvez

Lançamento: amanhã, quarta-feira, dia 23

Horário: 18h às 21h

Local: MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo).

Endereço: Av. Pedro Alvares Cabral, s/n, Parque do Ibirapuera

Uma mesa-redonda está marcada para às 19h30.

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

1938. A Seleção do Brasil com Leônidas da Silva, terceira colocada, com a Itália chegando ao bicampeonato e a Hungria ficando em segundo lugar

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 22 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8238

MANCHETE – Congresso condiciona ajuste à privatização em troca do projeto de ajuste fiscal pelo governo Itamar Franco.

Grupo de parlamentares liberais defendia a ampliação do programa de privatização.

