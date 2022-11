Redação

Cadastro e Login no Galera Bet Brasil

Entre no galera bet login usando seu endereço de e-mail. É importante apenas indicar o endereço que foi inserido no formulário de inscrição.

Para entrar no seu perfil de jogo, você precisa clicar no botão “Login”, localizado na parte superior da tela, além do endereço de e-mail, o sistema solicitará uma senha, que também deverá ser inserida no formulário de login do site.

Além dos dados padrão para entrar no portal do jogo, o formulário tem a capacidade de salvar dados de login. Então, nas visitas subsequentes ao site a partir de um dispositivo específico, todas as informações necessárias serão substituídas automaticamente. Para fazer isso, marque a caixa “Lembrar-me”.

Além disso, se o jogador esqueceu sua senha, estando no formulário de login, ele pode solicitar sua recuperação clicando no link apropriado.

Cadastro por telefone

Você pode usar todas as oportunidades oferecidas pelo Galera Bet somente se o apostador estiver registrado no site oficial da plataforma. O procedimento de registro pode ser realizado tanto na versão desktop do site quanto em dispositivos móveis.

Para registrar com sucesso uma conta de jogo, você deve seguir estas etapas:

No canto superior direito, encontre o botão de registro e clique nele;

Em resposta, será apresentada a primeira parte do formulário de inscrição, onde deverá introduzir o apelido, nome do cliente, data de nascimento e código CPF;

Continue o preenchimento na página seguinte do formulário, indicando o telefone e e-mail;

Na terceira página de cadastro, digite a senha duas vezes para entrar, além de concordar em participar das promoções da plataforma de jogos e concordar com os termos e condições;

Clique no botão “Enviar”.

Após a conclusão do processo, você pode verificar se a conta foi criada. Clique no botão de galera bet login no topo, preencha o formulário de login e entre na sua conta pessoal.

Inscrição por e-mail no Galera Bet

Você pode se registrar no site Galera bet apenas digitando seu endereço de e-mail pessoal. No futuro, ele será usado como o principal requisito ao entrar em sua conta pessoal. O site do galera bet login https://galerabetlogin.com não permite através de outros dados (número de celular ou ID do participante).

Consideramos necessário informar que os jogadores que, após o registo, confirmarem o seu número de telefone, irão automaticamente qualificar-se para um bónus sem depósito.

Crie uma senha forte

A senha que o cliente usará para entrar no portal do jogo deve garantir uma proteção confiável da conta do jogo. Afinal, sob um conjunto de circunstâncias favoráveis, o saldo do jogador pode conter quantias impressionantes que precisam ser protegidas o máximo possível de atividades fraudulentas.

Para fazer isso, crie uma senha difícil de adivinhar e lembrar. É melhor quando contém letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

Não é recomendado o uso de nomes, datas de nascimento, números de cartões bancários nas senhas. As senhas na forma de sequências numéricas simples também podem ser facilmente quebradas.

Primeiro depósito no Galera Bet

Para transferir fundos para o saldo do jogo pela primeira vez, você deve executar as seguintes etapas:

Entre na conta pessoal do jogador;

Clique no botão “Depositar”;

Indique o valor a ser transferido, selecione o sistema de pagamento Pix;

Faça a transferência de fundos, seguindo as instruções do sistema de pagamento e aguarde que os fundos apareçam no saldo do jogo.

O primeiro depósito no Galera Bet traz aos jogadores um bônus de boas-vindas, que é creditado no valor de 100% do valor da primeira transferência.