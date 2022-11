Algumas plataformas investem na experiência do metaverso para atrair curiosos

Da Redação

Do 33Giga



22/11/2022 | 13:55



Desde a mudança do nome da empresa Facebook para Meta, o mundo só sabe falar sobre os potenciais do metaverso. Enquanto alguns questionam a tecnologia, outros já investem de diferentes formas neste universo 100% digital. Algumas gigantes, como a Microsoft e a Roblox Corporation, começaram a investir em plataformas dedicadas ao setor. O objetivo é atrair os mais curiosos, e assim tomar a iniciativa em algo que deve se expandir nos próximos anos. Só fica a dúvida se essa empreitada vale a pena, sobretudo pelo lado financeiro.

Várias notícias sobre vendas de terrenos e outros produtos no metaverso são cada vez mais comuns. As pessoas estão gastando milhões de dólares com isso, inclusive celebridades e esportistas famosos. O atacante Neymar, por exemplo, é conhecido por gastar algum dinheiro em compras para o metaverso. Porém, esse não é o principal produto para atrair os curiosos. Algumas plataformas estão usando a tecnologia de maneiras diferentes para se destacarem, desde jogos até um aplicativo para realizar reuniões totalmente imersivas.

É o caso do ambiente Mesh, o metaverso do Microsoft Teams. Essa plataforma pretende ser uma sala de reunião totalmente digital. Porém, para conseguir acessar, é preciso ter o HoloLens 2, óculos de realidade aumentada da empresa norte-americana. Uma exigência alta, pois é um produto com custos acima dos R$ 40 mil. Outra plataforma parecida é a Meta Horizon Workrooms, da própria Meta. A ideia é montar um escritório do metaverso, com a possibilidade de reuniões, apresentações e entrevistas totalmente digitais.

Essas duas iniciativas mostram que as empresas estão no foco principal dessa tecnologia inovadora. Isso é algo que faz sentido, pois o crescimento do home office mudou completamente a forma de ver um escritório. As pessoas não precisam de um prédio para abrigar todos os funcionários, pois muitas tarefas podem ser realizadas pela internet. O metaverso vai impactar as reuniões, abrindo a possibilidade dos encontros acontecerem no mundo digital, mas de forma imersiva e com uma certa presença.

Diversão no metaverso

Outro foco das plataformas está sendo no entretenimento digital, inclusive com opções variadas e de grandes empresas. Jogos como o Decentraland, o The Sandbox, o Roblox e o Horizon Worlds fazem parte da lista de experiências no metaverso que estão funcionando. O número de usuários ultrapassou a casa dos 30 milhões, mostrando que isso realmente desperta o interesse das pessoas. A dúvida é se isso vai permanecer com o tempo, fazendo valer a pena todo o investimento feito até aqui.

Um sinal positivo seria a presença de mais jogos, inclusive de outras plataformas, ganhando vida no metaverso. Isso mostraria que a inovação tem potencial para 2023 e também para os próximos, inclusive para se expandir. Entretanto, é algo que ainda não aconteceu, e não existe perspectiva para isso. A boa notícia é que ainda existe tempo para isso acontecer, pois a tecnologia ainda é consideravelmente nova. Outro aspecto é que a quantidade de empresas investindo no metaverso tende a aumentar.

Se fossemos analisar um mercado com potencial para isso, os jogos de apostas online seriam um dos primeiros. Afinal, nos últimos anos, as plataformas de cassino buscaram usar a inovação para atrair ainda mais jogadores. Na lista de jogos da Betway Cassino, é possível encontrar roleta, poker e blackjack no cassino ao vivo, uma inovação que acompanhou o crescimento do streaming. Ou seja, é um mercado que aproveita as novidades. Não seria surpresa alguma ver uma mesa de poker via metaverso no futuro.

Investimentos na área

A presença de plataformas oferecendo novidades sobre o metaverso é importante, pois é um setor que tem gastado alto. Neste ano, a Meta confirmou alguns reajustes, e um dos motivos foi o alto gasto direcionado para essa inovação. Toda tecnologia inovadora precisa de tempo e dinheiro para ganhar espaço, e isso não muda na situação atual. O complicado é saber se isso vai durar.

Todo o setor de tecnologia costuma ter novidades de maneira rápida, sendo difícil fazer qualquer previsão. No entanto, é inegável que ver empresas gigantes e plataformas consolidadas no metaverso garante um certo otimismo. Algo que vamos ter certeza apenas no futuro, caso tudo funcione. Os curiosos é que ganham com isso, pois não faltam plataformas testando o potencial dessa vida digital.