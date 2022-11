Atriz italiana confessa que teve relacionamento-relâmpago com Kanye West para tirá-lo do pé de Kim Kardashian: Não funcionou

22/11/2022 | 13:11



Atitude altruísta? Julia Fox e Kanye West não estão mais juntos desde setembro de 2022, contudo, a atriz italiana decidiu só agora colocar a boca no trombone e contar como era a sua relação com o rapper. Em seu perfil no TikTok, a moça entregou que só começou a namorar com West para tirá-lo do pé de Kim Kardashian, com quem foi casado por seis anos e meio.

- Ok, já que eu ia escrever sobre isso no meu livro e depois pedir para vocês comprarem, vou contar a vocês de graça. Primeiramente, o homem estava agindo normalmente perto de mim, respondeu a atriz quando foi criticada por uma seguidora por ela ter namorado um famoso violento, misógino e antissemita.

Julia disse que, antes de engatarem na relação, o artista mandava milhares de mensagens nas redes sociais.

- Então, eu tive esse pensamento, eu pensei: Oh meu Deus, talvez eu possa tirá-lo do caso com Kim. Talvez eu possa distraí-lo, apenas fazer com que ele goste de mim. Eu sabia que se alguém conseguia fazer isso, esse alguém era eu, porque quando eu coloco minha mente em algo, eu faço. [...] Ele não estava em nenhuma forma de mídia social. Ele nem falava sobre seu relacionamento [com Kim]. Nós só conversávamos sobre roupas, ideias estranhas e planos para o futuro; nossas esperanças e sonhos para a infância e educação. E foi muito lindo, gente.

E continuou:

- Achei que poderia ajudá-lo. De qualquer forma, não funcionou e agora estamos aqui. Mas dito isso, realmente, respeite profundamente o homem como artista. Não quero reduzir toda a carreira dele aos momentos realmente ruins, sabe?