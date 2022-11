Brooke Shields revela como se sentiu durante polêmica entrevista com Barbara Walters: Isso aqui não está certo

22/11/2022 | 13:11



No bate-papo com Drew Barrymore, no The Drew Barrymore Show, Brooke Shields relembrou algumas histórias do passado e falou sobre a polêmica entrevista dada à Barbara Walters, famosa apresentadora de televisão norte-americana, ainda em 1981.

Na época, a atriz tinha apenas 15 anos de idade e tinha acabado de estrelar em Lagoa Azul, o que chamou a atenção de grande parte do público. A conversa foi marcada por questionamentos polêmicos sobre o corpo e medidas de Brooke, além da jornalista ter tentado conversar sobre o histórico sexual da jovem.

- Ela [Barbara Walters] me perguntou as minhas medidas e me pediu para ficar em pé. Aí ela me levantou começou a se comparar comigo, uma menina. Eu pensava: isso aqui não está certo, não estou entendendo nada. Mas eu me comportei e apenas sorri. Mas me senti explorada de várias formas.

Vale lembrar que, na época, Shields ainda estrelou uma propaganda para uma marca de jeans em que no vídeo de divulgação, a atriz questionava:

- Quer saber o que fica entre mim e meu jeans? Nada.