Bulgária deve permitir exportação de petróleo russo apesar de sanção da UE

22/11/2022 | 12:44



A Bulgária deve permitir que a refinaria do Mar Negro, propriedade de uma petrolífera russa, continuar operando e exportando produtos derivados de petróleo para a União Europeia (UE) até o final de 2024, apesar dos avisos de Bruxelas de que a decisão vai contra as sanções do bloco.

O acordo entre a Bulgária e a empresa russa Lukoil deve impulsionar um adicional de 350 milhões de euros ao orçamento búlgaro, de acordo com estimativas do governo em Sófia. "A partir de 1º de janeiro de 2023, a Lukoil transferirá toda a produção, receitas e impostos a serem pagos na Bulgária, e não, como antes, na Holanda ou na Suíça", disse o vice-primeiro-ministro búlgaro Hristo Alexiev após conversas com dirigentes da petrolífera russa.

Líderes do país afirmam que, com as mudanças, o petróleo e derivados seriam considerados búlgaros e o banimento da exportação prejudicaria a economia da Bulgária, pois acumularia um déficit em seu mercado doméstico depois que a refinaria da Lukoil interrompesse a produção. Fonte: Associated Press.