Gui Napolitano processa empresa aérea após passar perrengue no aeroporto

22/11/2022 | 12:10



Gui Napolitano teria entrado em uma briga judicial contra a Passaredo Transportes Aéreos S/A após passar perrengue enquanto estava no aeroporto tentando sair do Rio de Janeiro e chegar em São Paulo. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o ex-BBB está pedindo indenização por danos materiais e morais no valor de 25 mil reais.

O famoso havia comprado as passagens com a companhia aérea, chegou ao aeroporto com uma hora e meia de antecedência, fez check-in virtual para embarcar, mas foi informado que o voo estava atrasado, sem expectativa de remarcação. Receoso por ter compromisso marcado para o dia seguinte em sua residência em São Paulo, Gui recebeu notícias do embarque cerca de oito horas após o horário inicial do voo e relatou no processo que não recebeu assistência da Passaredo.

E não parou por aí! Finalmente na hora de decolar, houve falta de energia na aeronave, com todas as luzes se apagando inesperadamente e o piloto informando após o reestabelecimento que a viagem estava cancelada devido à falha técnica. Napolitano, então, foi até o guichê da companhia no saguão do aeroporto, onde, segundo ele, sequer havia água para consumir. Como se não bastasse, o hotel em que a empresa aérea hospedaria os clientes que estavam no voo que o modelo só possuía três vagas.