Graciele Lacerda responde seguidor que perguntou sobre dinheiro de Zezé Di Camargo

22/11/2022 | 12:10



Nem sempre o mundo da internet é cor-de-rosa. Prova disso é que às vezes os famosos acabam rebatendo haters nas redes sociais. Na última segunda-feira, dia 21, Graciele Lacerda, por exemplo, respondeu à altura um seguidor que perguntou sobre o dinheiro de seu marido, Zezé Di Camargo.

Como se sente depois de possuir tudo que não foi conquistado com o seu suor?, disparou o internauta.

Sem papas na língua, ela respondeu:

Sinto nada, porque não é meu! Agora, eu sinto um orgulho danado de tudo que eu estou conquistando agora, principalmente com o meu trabalho. Aí sim eu sinto maior orgulho. Melhor coisa que tem é a gente trabalhar e conquistar as nossas coisas, com o nosso trabalho.