No Qatar, Felipe Andreoli se preocupa com cirurgia da esposa

22/11/2022 | 12:11



Com a agenda apertada e passando uma temporada no Qatar para cobrir a Copa do Mundo 2022, Felipe Andreoli não deixou de se preocupar com a esposa, Rafa Brites, que está no Brasil. Isso porque a apresentadora passou por uma cirurgia por conta de pedras na vesícula.

Hoje é um dia tenso na Copa aqui, mas não tem nada a ver com com os jogos. A Rafa está aí no Brasil, vai passar por um pequeno procedimento cirúrgico. Mas é hospital, é operação, anestesia geral... Então lógico que eu aqui do outro lado do mundo fico um pouco tenso, mas tenho certeza que vai ficar tudo bem, escreveu nas redes sociais.

E continuou:

Sei que está todo mundo mandando aquela energia positiva, mas aqui a gente fica com aquele friozinho na barriga até chegar aquela mensagem falando que está tudo bem.

Tempos depois, o jornalista voltou às redes sociais para dizer que a cirurgia foi um sucesso e Rafa está bem.

O melhor resultado do dia de hoje na Copa foi esse aqui! As operações foram super bem e já pude conversar com ela. Eram operações simples, mas quando tem que ir pra hospital e tomar anestesia geral a gente sempre quer, no mínimo, estar por perto, dar todo o carinho e suporte no pós. Mas a família está lá para isso! Obrigado por todas as mensagens de carinho que recebemos de vocês por aqui. Ajuda muito.