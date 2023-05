Onde ficar em São Paulo – 10 dicas de hotéis na cidade

Maria Beatriz Vaccari

Escolher bem onde ficar em São Paulo faz toda a diferença em uma viagem. Isso porque a cidade é enorme e os deslocamentos costumam ser demorados por conta do trânsito.

A dica para quem pretende visitar a capital paulista é sempre checar os bairros no mapa e identificar hotéis próximos a pontos de interesse. Além disso, é indicado verificar quais são as opções de regiões mais seguras.

Neste post, conheça 10 boas sugestões de hotéis para aproveitar a metrópole da melhor forma possível.

Onde ficar em São Paulo

A região da Avenida Paulista, que engloba o bairro Jardins, é uma das melhores para se hospedar em São Paulo. Além da proximidade com pontos turísticos e linhas de metrô, a área é lar de ótimos hotéis.

Já Pinheiros e Vila Madalena são altamente recomendadas para quem pretende aproveitar a gastronomia e a vida noturna de São Paulo. Ao reservar uma acomodação nesses locais, o viajante pode explorar inúmeros bares, restaurantes e baladas sem grandes deslocamentos. Há ainda boas opções de shoppings para os fãs de compras.

Itaim, Itaim Bibi e Vila Mariana também são bons bairros para quem ainda não sabe onde ficar. Além de contarem com comércios variados, estações de transporte público e atrações como centros culturais, as regiões concentram opções de hospedagem para todos os gostos e bolsos.

Os hotéis em São Paulo indicados pelo Rota de Férias são:

Hotel Emiliano

Localizado na tradicional Rua Oscar Freire, o Hotel Emiliano é sinônimo e luxo e elegância em São Paulo. Próximo ao Parque do Ibirapuera, o complexo tem acomodações amplas, spa, bar e restaurante italiano.

Hotel Unique

O visual é um dos muitos diferenciais do Hotel Unique. Quem passa pela Avenida Brigadeiro Luís Antonio se depara com um prédio em formato de meia-lua e com janelas redondas. O local também é incrível por dentro e conta com um conceituado rooftop.

Grand Hyatt

A apenas 6 quilômetros do Aeroporto de Congonhas, o Grand Hyatt São Paulo tem acomodações confortáveis com vista para a Ponte Estaiada. O hotel também abriga um relaxante spa, academia, sauna e dois restaurantes.

Fasano São Paulo

O sofisticado bairro dos Jardins é lar do Fasano São Paulo, conhecido por seu serviço cinco-estrelas e por atrações como piscina coberta. O grande destaque do local é o Restaurante Fasano, especializado em culinária italiana.

Tivoli Mofarrej

A um quarteirão de distância da Avenida Paulista, o Tivoli Mofarrej oferece fácil acesso às principais atrações da capital. O local tem spa e um restaurante com vista diferenciada para a cidade.

Palácio Tangará

Queridinho de celebridades que visitam o Brasil, o Palácio Tangará é um dos hotéis mais luxuosos do País. Ele foi construído nos arredores do Parque Burle Marx e oferece experiências gastronômicas assinadas pelo conceituado chef Jean-Georges Vongerichten.

Sheraton São Paulo WTC Hotel

Quem pretende ficar no bairro do Brooklin pode se hospedar no Sheraton São Paulo WTC Hotel. O complexo é conhecido por oferecer conforto em ambientes com decorações modernas e luxuosas.

DoubleTree by Hilton São Paulo Itaim

A piscina ao ar livre do DoubleTree by Hilton São Paulo Itaim convida os viajantes a relaxarem em meio à agitação de São Paulo. O complexo oferece fácil acesso ao Aeroporto de Congonhas e ao Parque do Ibirapuera.

Renaissance São Paulo Hotel

Próximo da Avenida Paulista e de pontos turísticos como o MASP, o Renaissance São Paulo Hotel é a acomodação ideal para quem valoriza sofisticação. O hotel tem piscina ao ar livre, spa, sauna e restaurante.

Rosewood São Paulo

Inaugurado recentemente, o Rosewood São Paulo mescla uma atmosfera descolada a um clima de sofisticação. Além de ter diversas opções gastronômicas e duas piscinas ao ar livre, o complexo é lar de um charmoso clube de jazz.