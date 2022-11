Cauã Reymond tranquiliza fãs após terremoto atingir Jacarta, na Indonésia: - Aqui onde a gente está não aconteceu nada

22/11/2022 | 11:11



Na madrugada desta terça-feira, dia 22, Cauã Reymond usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores após um terremoto atingir a cidade de Jacarta. O ator está curtindo as férias na Indonésia ao lado da esposa, a modelo Mariana Goldfarb.

Nos Stories do Instagram, o artista garantiu que o local em que eles estão não sofreu danos graves e revelou que, atualmente, estão sem acesso à internet.

- Fala pessoal, eu soube agora que teve um terremoto em Jacarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente. Muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada, mas estamos sem sinal. Então pegamos um barco até um outro lugar pra poder falar com as pessoas do Brasil, ter notícias da minha filha, trabalho... Espero que esteja tudo bem por aí. Torcer pra essa tempestade passar e a gente voltar a ter internet. Um beijo pra todos e saúde.