Isabella Scherer revela possibilidade de cirurgia após parto de gêmeos: Preciso de mais meses para ter o diagnóstico

22/11/2022 | 11:10



Isabella Scherer, que deu boas vindas aos gêmeos Mel e Bento há três meses depois de chamar a atenção da internet com o tamanho da barriga, falou um pouco sobre como está encarando a maternidade e a vida depois da gravidez. Aos 26 anos de idade, a vencedora do MasterChef Brasil contou ao jornal O Globo que está se sentindo ainda mais forte e confiante desde que recebeu os bebês nos braços e agora se considera uma super-heroína.

- Eu me sinto mais forte, mais confiante e mais segura das minhas escolhas. Tenho um orgulho imenso de ter gerado essas duas vidas. Dá uma sensação de superpoder. Toda vez que paro para pensar percebo que não caiu a ficha.

Mesmo com uma rotina maluca e bem corrida para dar conta dos dois pequenos que precisam de muita atenção, Isa diz que está encarando tudo com muita tranquilidade e leveza. Segundo a influenciadora, o relato das pessoas está sendo bem diferente da realidade que vive.

- Por incrível que pareça, a maternidade está sendo muito mais tranquila do que eu esperava. As pessoas foram realistas demais. Todo mundo falava: Nossa, é o caos. Não vai ter tempo para nada, ainda mais sendo gêmeos. Eu acho que, por serem gêmeos, acabo desapegando de muitas coisas que poderiam me congelar mais, de muitas regrinhas. Não dá tempo de ter paranoia com as crianças. É o que dá para fazer e pronto. Com certeza ter menos horas de sono é a parte mais difícil. Achei que ia ter dificuldade com amamentação, mas não. Era o que mais me dava medo. Também acreditava que ia ser completamente possessiva com as crianças e muito controladora, algo que não está acontecendo.

E o tamanho da barriga que assustou a internet no final da gravidez de Scherer causou uma diástase abdominal que pode precisar de cirurgia para concertar, mas ela ainda está pensando na possibilidade e acredita no diagnóstico dos médicos.

- A hérnia provavelmente vou ter que corrigir cirurgicamente, mas não é certeza. [O corpo] está voltando ainda. Preciso de mais meses para ter o diagnóstico certo. O umbigo não volta ao normal. Chamam de umbigo triste. Não sei se vou querer ou não fazer cirurgia nele, só se realmente precisar ou se me incomodar muito esteticamente. Acredito que não.