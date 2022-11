Padre é encontrado morto em paróquia de Guaíra, no oeste do Paraná

22/11/2022 | 10:39



Um padre de 63 anos foi encontrado morto por funcionários da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra, no oeste do Paraná, na fronteira com o Paraguai. A informação foi confirmada pela Diocese de Toledo, que fica na mesma região. Os funcionários acharam o corpo do padre José Aparecido Bilha ao chegarem para o início do expediente, na manhã desta segunda-feira, 21.

A confirmação da morte do pároco se deu por meio de nota da diocese. O comunicado, porém, não informou o local da paróquia onde o corpo estava nem se havia algum ferimento. O padre estava na cidade desde 2020.

"Externamos condolências à família Bilha e à comunidade católica de Guaíra, especialmente desta paróquia, que foram surpreendidos pela triste notícia. Informamos ainda que o caso está sendo investigado pelas autoridades de segurança pública e acompanhado pela Diocese", diz trecho da nota.

A Polícia Civil, que está investigando o caso, informou apenas que aguarda laudos complementares para auxiliar no andamento das investigações. A imprensa local divulgou suspeitas de motivação política e de suicídio. A reportagem tenta contato com a polícia sobre as linhas de investigação.

O velório do padre começou ainda na noite de segunda-feira, em Assis Chateaubriand, também no oeste do Paraná. Uma missa foi realizada na cidade. O sepultamento está previsto para ocorrer após as 15h desta terça-feira, 22, no cemitério municipal. Também nesta terça, haverá outra missa, comandada pelo bispo diocesano Dom João Carlos Seneme.

José Aparecido Bilha nasceu em Astorga, no norte do Paraná, e tinha 28 anos de sacerdócio. Ele cursou Filosofia, em Toledo, e Teologia, em Curitiba e Londrina. Conforme a diocese, Bilha foi pároco em Assis Chateaubriand, Quatro Pontes, Toledo e Formosa do Oeste, além de Guaíra.