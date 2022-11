Bruno, dupla de Marrone, perde processo contra influenciadoras

22/11/2022 | 10:10



Vamos combinar que Bruno, dupla sertaneja de Marrone, adora entrar em uma confusão e desde a época das lives no auge da pandemia, o nome do cantor anda super em alta por conta das coisinhas que ele faz e fala sem pensar.

E caso você não saiba, o cantor postou em seu perfil nas redes sociais uma foto com umas influencers de biquíni segurando um peixe e na publicação acabaram acontecendo várias piadas machistas e a imagem em si acabou sendo bem pejorativa. As garotas, claro, não gostaram da publicação porque ela foi usada sem autorização e processaram o artista alegando danos morais, e parece que agora obtiveram uma resposta positiva da Justiça brasileira porque ganharam o processo.

De acordo com o Em Off, a juíza responsável pelo caso determinou que Bruno publique em seu perfil do Instagram uma retratação pública pedindo desculpas pela postagem preconceituosa. Agora é só aguardar para saber se ele vai realmente cumprir o pedido da juíza.