Fujifilm lança Instax Mini Link 2, impressora de bolso para smartphones

Fujifilm?acaba de lançar, no Brasil, a Mini Link 2, novo modelo de impressora de bolso para smartphone. Ela é da família Instax, tem preço sugerido de R$ 849 e pode ser encontrada aqui.

A Mini Link 2 tem novas funções exclusivas e únicas. Entre os destaques estão os recursos instaxAiR, que possibilitam adicionar desenhos ou escritas ao tirar fotos por meio de realidade aumentada (AR), além de gravar vídeos curtos do movimento de desenho para postar nas redes sociais.

Outra novidade é a Impressão de vídeo, que permite escolher o melhor quadro de um vídeo e imprimi-lo.

A Instax Mini Link 2 está disponível em três cores: Soft Pink, Clay White e Space Blue. Leve e compacta, imprime fotos Instax em aproximadamente 12 segundos, tem autonomia de 100 impressões por carga completa da bateria, e compatibilidade com todos os filmes da linha Instax Mini.

Muito além da foto

Por meio do aplicativo Mini Link, os usuários podem imprimir a partir do smartphone. Eles conseguem aplicar escritas, desenhos e efeitos, como super brilho, nas fotos que serão impressas, criando um visual autêntico e divertido. Além de permitir adicionar molduras para deixar as imagens ainda mais personalizadas, este aplicativo possibilita imprimir frames de vídeos com alta qualidade de definição.

Garantia de interatividade e customização, a nova função instaxAiR transforma a impressora em um “pincel para desenhar no ar”, que aplica efeitos diretamente à foto. Para usar este recurso, basta pressionar o botão de função na parte superior da Instax Mini Link 2 e usar o LED lateral para desenhar no ar.

Os desenhos feitos com o LED aparecem na pré-visualização de impressão no aplicativo, permitindo conferir o resultado antes de imprimir.

A função instaxAiR permite ainda gravar a ação de desenhar, criando um vídeo curto diferente e divertido, que pode ser facilmente compartilhado nas redes sociais, incluindo o TikTok, proporcionando assim uma nova maneira de aproveitar a Instax para os usuários que exploram sua criatividade.

A função Match Test, popularizada pela instax mini Link, permite criar um quiz de?perguntas para diagnóstico de compatibilidade, ganha o modo Go with your instinct, que permite que os usuários escolham uma cor que represente seu humor e vejam se seus amigos “dão match”, com base nas cores que eles escolheram. A função permite ainda incluir a cor e a porcentagem de compatibilidade na foto instax.

Impressão de vídeo

Outra novidade da Instax Mini Link 2 é a possibilidade de imprimir quadros de vídeo. Para isso, basta abrir um vídeo salvo no smartphone no aplicativo da câmera e percorrer os quadros de vídeo da esquerda para a direita para escolher o melhor momento. Ao selecionar o quadro, é possível “extrai-lo” do vídeo e imprimi-lo como foto Instax.

A Mini Link 2 conta ainda com mais de 25 templates decorativos, colagem de fotos, filtros e opções de edição, entre outros. O aplicativo Instax Mini Link está disponível para iOS e Android.