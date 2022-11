Moeda Verde, cinco anos de conquistas

Ana Carolina Serra



22/11/2022 | 09:47



Dignidade e alimentação saudável para a nossa gente, enquanto contribuímos para uma cidade mais sustentável. Este é o Moeda Verde, principal política pública socioambiental de Santo André e que completa cinco anos neste 22 de novembro. Realizado por meio de parceria entre o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e o Banco de Alimentos municipal, o ''Moeda'', como é carinhosamente reconhecido nas comunidades, é um programa transformador, com uma premissa simples –­ na qual cinco quilos de resíduos recicláveis descartados pelo morador, se transformam em um quilo de legume, fruta e verdura ­– e que tem melhorado a vida de quem mais precisa.

Presente em 22 comunidades andreenses de forma fixa e em uma de forma itinerante, o programa também já transformou a paisagem de alguns bairros de Santo André. Pontos que recebiam descarte irregular de lixo, viraram estacionamento, áreas verdes e pequenos locais de lazer. Tudo isso contribui para ampliar a sensação de pertencimento dos moradores destes locais. Ao atuar de forma constante e direta junto às famílias ­– já que as trocas são realizadas sempre a cada 15 dias, faça chuva ou faça sol – ­validamos o respeito que temos com a nossa gente. São mais de 100 mil pessoas que têm acesso a um alimento mais saudável, que contribuem com a vida útil do Aterro Sanitário Municipal e ainda fazem com que os resíduos recicláveis recolhidos sejam encaminhados diretamente para as cooperativas parceiras do município e se tornem renda para os cerca de 100 cooperados que atuam nestes locais.

Um ciclo de solidariedade e sustentabilidadeque é exemplo de política pública e que, de forma moderna e atual, está alinhado com as premissas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados pela Organização das Nações Unidas. Nestes cinco anos, o Moeda Verde foi referência para diversas cidades do país, destaque na mídia internacional e recebeu o segundo lugar do Prêmio Raps de Sustentabilidade.

Até o fim deste ano, vamos nos aproximar da marca das 1.000 toneladas de resíduos recicláveis recolhidos e a das 200 toneladas de alimentos hortifrúti entregues. Como parte do plano de metas municipal, nosso objetivo é expandir oprograma para um total de 30 comunidades até 2024 e permitir que a iniciativa prossiga de forma permanente junto aos andreenses, incentivando a coleta seletiva e contribuindo para a segurança alimentar, principalmente em locais que reúnem moradores em condições de vulnerabilidade social. Nosso objetivo é seguir melhorando a vida da nossa gente.

Ana Carolina Barreto Serra é primeira-dama de Santo André e presidente do Fundo Social de Solidariedade.