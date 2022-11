Fortaleza e Sport ficam no Grupo A e Bahia e Ceará na chave B da Copa do Nordeste

21/11/2022 | 21:49



A CBF sorteou nesta segunda-feira os grupos da Copa do Nordeste para 2023. Serão duas chaves com oito integrantes cada nesta 20ª edição, com quatro vagas que serão definidas apenas em eliminatórias em janeiro. O atual campeão Fortaleza caiu no Grupo A, ao lado do vice Sport. Na chave B estarão Bahia e Ceará.

O sorteio na sede da CBF definiu Atlético-BA, CRB, Fluminense-PI, Fortaleza, Sampaio Corrêa e Sport no Grupo A. No B estão ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico e Sergipe.

O regulamento do sorteio não permitia equipes do mesmo estado em uma única chave. A bola rola na fase de grupos entre os dias 22 de janeiro e 3 de maio, quando ocorre a decisão. O regulamento é o mesmo do ano passado, com confrontos contra os oito rivais da outra chave. Os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final.

Maior campeão da competição ao lado do rival Bahia, com quatro títulos, o Vitória mais uma vez não esteve entre os 12 classificados. Terá de disputar uma das quatro vagas restantes nas eliminatórias (dois jogos), com Altos, América-RN, ASA, Botafogo-PB, Caucaia, Confiança, Cordino, CSA, Ferroviário, Jacuipense, Moto Club, Potiguar, Retrô, Santa Cruz e Sousa. O primeiro rival do time baiano será o Cordino.

"Boa noite, pessoal. A Copa do Nordeste será nossa", mostrou otimismo em suas redes sociais o Fluminense do Piauí, que buscará o primeiro título para o estado. Por enquanto, a Bahia é quem tem mais títulos, com oito, seguida por Pernambuco e Ceará, ambos com quatro. Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte têm um título cada.

Confira os campeões da Copa do Nordeste:

Tetracampeões

Vitória - 1997, 1999, 2003 e 2010

Bahia - 2001, 2002, 2017 e 2021

Tricampeão

Sport - 1994, 2000 e 2014

Bicampeões

Fortaleza - 2019 e 2022

Ceará - 2015 e 2020

Campeões

América-RN - 1998

Campinense - 2013

Santa Cruz - 2016

Sampaio Corrêa - 2018