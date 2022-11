Lateral-direito da base, JP Chermont assina 1º contrato profissional com Santos

21/11/2022 | 20:30



O Santos anunciou nesta segunda-feira que o jovem lateral-direito JP Chermont, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. Com Auro e Madson fora dos planos para 2023, o destaque do time sub-17 pode aparecer com frequência no grupo do técnico Odair Hellmann na próxima temporada.

JP Chermont tem seguidas convocações para a seleção brasileira Sub-17, e foi um dos destaques da equipe do Santos em seu primeiro ano na categoria, que em 2022 alcançou a inédita classificação às semifinais do Campeonato Brasileiro. O novo vínculo tem duração de três anos, até o fim de 2025.

"O sentimento é único, um sonho de criança poder jogar no Santos e agora me profissionalizar com apenas 16 anos. Posso dizer que é um dos melhores dias da minha vida", disse o lateral. "Meu maior sonho é estrear no time principal e poder contribuir com o clube, ganhando títulos e fazendo essa torcida muito feliz."

Chermont garante que apreendeu bastante com as convocações para a seleção e se diz mais maduro para chegar bem ao profissional. "Essa temporada foi fundamental na minha formação. Através do meu desempenho com a camisa do Santos, realizei o sonho de ser convocado para a seleção brasileira. Uma experiência única que trago para o clube, para me desenvolver cada vez mais aqui."

"O Chermont é um menino em que acreditamos muito, tem um histórico de sempre performar bem nas categorias que esteve. Nesta temporada alcançou esse status de Seleção Brasileira, tem bom perfil físico, técnico e comportamental, absorve bem as informações com uma boa leitura de jogo. Projetamos um caminho vitorioso dentro do clube", declarou o coordenador do futebol de base santista, Ricardo Luiz.