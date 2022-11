Via Anchieta terá bloqueio das 11h às 21h entre terças e quintas-feiras

Da Redação



21/11/2022 | 19:51



A concessionária Ecovias divulgou nessa segunda-feira (21) novo horário de bloqueio da via Anchieta, nos sentidos litoral e Capital, para obras de manutenção em trechos da serra. A partir de desta terça-feira (22), sempre entre terça e quinta-feira, haverá esquema especial para a subida e descida entre 11h e 21h.



De acordo com a concessionária, durante a realização dos trabalhos, estará em vigor a Operação 5x3, com descida pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e posta norte da via Anchieta – que terá mão de direção invertida para o litoral neste período. Já a subida da serra acontecerá apenas pela posta norte da rodovia dos Imigrantes, também sob responsabilidade da Ecovias.



A concessionária informou que as obras de manutenção na via Anchieta, no trecho de serra, são “necessárias para garantir as boas condições de pavimento e conservação”. A Ecovias orienta aos condutores que se programem nos dias de semana e horários indicados para evitar imprevistos.



A concessionária disponibiliza canal de atendimento via WhatsApp, pelo 0800 019 7878. Por meio de mensagens, os usuários podem consultar condições de tráfego, operações em vigor, além de solicitar apoio.