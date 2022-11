Preço médio do litro do diesel S10 nas bombas cai 0,3% entre os dias 13 e 19

21/11/2022 | 19:42



O preço médio do diesel S10 nas bombas caiu 0,3% para R$ 6,69 por litro na semana entre os dias 13 e 19 de novembro, informou nesta segunda-feira, 21, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na semana anterior, esse preço fora de R$ 6,71 e vinha estável, após flutuações desde meados de outubro, quando parou de cair.

Antes de voltar a flutuar na banda R$ 6,65 e R$ 6,71, o diesel S10 experimentou queda de preço por 16 semanas consecutivas, entre meados de junho e o início de outubro.

Essas quedas foram efeito do rebaixamento do teto do ICMS sobre combustíveis para 17%, em 24 de junho, que foi reforçado por três reajustes para baixo nas refinarias da Petrobras para o produto. Em três meses e meio, o preço do diesel S10 chegou a cair 13,4% no preço médio do litro, que variou de R$ 7,68 no início do ciclo para um mínimo de R$ 6,65.

Com as cotações internacionais a patamares altos, a estatal ficou sem espaço para reduzir preços por força de sua política de precificação, de alinhamento ao preço de paridade internacional (PPI).

Mas refinarias totalmente privadas, como a Refinaria de Mataripe, da Acelen, controlada pelo fundo Mubadala, seguiram observando as cotações internacionais, o que levou a aumentos nos preços de comercialização nas áreas que atende e que respingaram na média nacional. Nas últimas semanas, porém, a Acelen tem reduzido preços, o que justificaria o vaivém dos preços finais do diesel ao consumidor.

Gás de cozinha

Já o botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo (GLP), ou gás de cozinha, viu o preço ao consumidor cair 0,2%, de R$ 110,42 para média de R$ 110,19, entre os dias 13 e 19 de novembro.

Essa queda ainda não reflete a redução de 5,2% dos preços praticados para o produto em refinarias da Petrobras, que passou a vigorar a partir de 17 de novembro. A tendência é que esse desconto da Petrobras se reflita somente na tomada de preços da ANP sobre a semana corrente, na próxima sexta-feira, 25, dizem especialistas ouvidos pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.