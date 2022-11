Jay Leno tem alta hospitalar após passar por excisão cirúrgica e enxerto de pele

21/11/2022 | 19:11



Jay Leno passou por poucas e boas nos últimos tempos. De acordo com o TMZ, nesta segunda-feira, dia 21, o apresentador norte-americano recebeu alta hospitalar após passar por excisão cirúrgica e enxerto de pele. Isso porque, no último domingo, dia 13, um carro pegou fogo em sua garagem, em Los Angeles, fazendo com que rosto, mão e peito fossem atingidos por chamas.

Jay gostaria que todos soubessem o quanto ele é grato pelo cuidado que recebeu e agradece muito por todos os votos de felicidades. Ele está ansioso para passar o Dia de Ação de Graças com sua família e amigos e deseja a todos um feriado maravilhoso, dizia o comunicado do hospital enviado ao veículo.

Durante o tratamento, Leno foi colocado numa câmera hiperbárica e também removeu tecido não saudável.