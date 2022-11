Skank anuncia seu último show em março do ano que vem no Mineirão

21/11/2022 | 17:51



O Skank anunciou nesta segunda-feira, 21, que fará seu último show no dia 26 de março de 2023, em Belo Horizonte, dentro do Estádio Mineirão. Nos últimos meses, a banda viajou o País com a Turnê da Despedida, que celebra a história do grupo.

Retomada após a pandemia, A Turnê de Despedida circulou pelos quatro cantos do Brasil, com ingressos esgotados por todas as capitais. A abertura de vendas dos últimos shows acontecerá no dia 1º de dezembro.

A banda é formada por Samuel Rosa, guitarra e voz, Lelo Zanetti no baixo, Henrique Portugal, teclados e Haroldo Ferretti na bateria.

Trajetória

Formado em 1991, o Skank lançou nove álbuns de estúdio. Calango vendeu mais de 1 milhão de cópias, e Samba Poconé atingiu a marca de quase 2 milhões. O grupo encerra sua trajetória no Estádio Mineirão, onde já gravou álbuns ao vivo.