Eva Mendes deixa escapar que se casou secretamente com Ryan Gosling

21/11/2022 | 17:11



Eva Mendes deixou escapar que se casou secretamente com o ator, Ryan Gosling. A declaração ocorreu durante uma entrevista ao programa australiano Today, do Channel Nine.

A atriz está acompanhando Ryan durante as gravações do filme The Fall Guy, e realizando ações de caridade enquanto o amado filma. Questionada sobre esse tempo viajando, ela falou:

- Todos são muito receptivos aqui e meu marido Ryan está aqui e estamos nos divertindo muito, disse aos apresentadores Karl Stefanovic e Allison Langdon.

Vale lembrar que Eva e Ryan são pais de duas filhas, Esmeralda, de oito anos de idade, e Amada, a caçula de seis anos de idade.