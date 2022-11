D?Black pede namorada em casamento no dia de lançamento de nova turnê

21/11/2022 | 17:11



Ela disse sim! Segundo a colunista Fábia Oliveira, Vinicius D?Black deu um passo para lá de importante em seu relacionamento com Kathelen Setúbal, e pediu a amada em casamento!

E o pedido foi bem especial, viu? Segundo a colunista, tudo aconteceu exatamente após um ano de relacionamento dos dois e durante o lançamento da turnê dele:

Já estava fazendo um ano de namoro no dia 15 de novembro, e aí no dia 18, no lançamento da minha nova turnê Essência -Tributo ao Sou, pedi a minha namorada em noivado, no lugar que eu mais amo, com a pessoa mais especial pra mim, que é o palco e ela nesse momento. É uma companheira incrível

O pedido foi acompanhado de uma das músicas do artista, que possui um significado para lá de especial para o casal:

Fiz [o pedido] ao som da música Sete, que é a minha música de trabalho atual, que tem toda uma história. Na verdade, eu pedi ela em namoro há um ano com essa música. Tem até um vídeo lá no Instagram [do momento]. E agora que eu estou lançando a música, eu resolvi pedir ela em casamento, com a canção.

Fofo, D?Black ainda não economizou elogios para a amada, que agora é noiva

Foi um momento muito especial, minha companheira é uma pessoa maravilhosa e nada mais justo do que ela receber essa homenagem. Ela gosta muito de música, até mais do que eu. Então é uma coisa muito forte pra ela também? Ser no palco e da maneira como está sendo