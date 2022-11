Miley Cyrus não gostou do noivado secreto do pai com cantora 27 anos mais nova

21/11/2022 | 17:11



Party in the USA? Se depender de Miley Cyrus, não! Ao que parece, a cantora está furiosa com o pai, Billy Ray Cyrus, por ter noivado em segredo com uma mulher 27 anos mais nova. Isso porque, de acordo com o Radar Online, o artista teria pedido a mão da australiana Firerose apenas quatro meses após se divorciar de Tish, mãe de Miley, com quem estava casado há 30 anos.

Miley já estava chocada e pasma com o fato de Billy Ray e Firerose estarem namorando, então agora que ele colocou um anel no dedo dessa garota, é um passo além e um verdadeiro chute nos dentes, disse a fonte.

E tem mais! A desaprovação da cantora foi tanta que ela nem ligou para parabenizar o pai.

Miley é muito protetora com a mãe, e o consenso é de que o pai delas está sendo um idiota ? e jogando sua vida e dinheiro fora com essa garota. [...] Tish já pediu o divórcio outra vez e o aceitou de volta, então todos pensaram que isso aconteceria desta vez também, mas agora que Billy pediu Firerose em casamento, isso nunca vai acontecer. [...] Está se perguntando se ele é incapaz de crescer e tomou a difícil decisão de se distanciar dele..