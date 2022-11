Prefeitura promove nova corrida de rua neste domingo (27)

Pedro Lopes

Especial para o Diário



21/11/2022 | 16:40



A Prefeitura de São Bernardo vai promover a primeira edição do circuito de rua Nova São Bernardo, com data marcada para este domingo (27). Com a proposta de oferecer mais atividades esportivas e difundir a modalidade na cidade, o trajeto contará com 6 quilômetros de extensão, entre corrida e caminhada, registrando a largada da prova na Avenida Newton Monteiro de Andrade com a Rua Jurubatuba, em frente à loja local da Kalunga, no Centro.

A concentração da corrida se dará às 7h e o início está programado para acontecer às 8h. O objetivo do novo circuito de rua do município, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, é justamente atender corredores de São Bernardo, além de divulgar a importância do calendário do Novembro Azul, mês dedicado ao combate do câncer de próstata. Durante o percurso, os participantes vão percorrer importantes vias da cidade, incluindo o Complexo Tereza Delta, Viaduto Mamãe Clory e a Avenida José Odorizzi.A estimativa é preencher 2.500 vagas no circuito, que entra na programação depois do sucesso obtido com a última edição da Meia Maratona de São Bernardo, efetivada em agosto, em comemoração ao aniversário da cidade e que reuniu quase 11 mil inscritos. Todos os atletas irão receber medalhas de participação no final da prova. Haverá entrega de troféus aos cinco primeiros colocados do masculino e às cinco primeiras melhores posicionadas do feminino.

O preço para se inscrever é de R$ 39 (lote único), além da taxa de serviço de R$ 6, e devem ser realizadas neste site. É obrigatório ter idade mínima de 14 anos. As vagas são limitadas. Os kits poderão ser retirados na sede da Secretaria de Esportes, situada nas dependências do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1155, Anchieta).