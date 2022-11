Palavra do Leitor - 21 de novembro de 2022

Da Redação



21/11/2022 | 16:05



Sobre os autistas

Em nosso Diário do último dia 14, a colunista Juliana Bontorim nos trouxe mais que uma coluna, nos trouxe sim uma proposta de reflexão textual e subtextual, isso como uma plantadeira de sementes do solidário e altruísmo. Nessa coluna ­ escreve Juliana ­ sobre a primeira caminhada pela inclusão dos autistas de Rio Grande da Serra, que acontecerá no dia 3 de dezembro, iniciativa esta da Prefeitura em parceria com o TEAcolher Brasil (TEA ­ Transtorno do Espectro Autista). E nós, como setecidadenses que somos, precisamos que nossos prefeitos e vereadores das sete cidades reflitam sobre a possibilidade de criarmos um expediente contínuo para que nossos autistas e seus afetos tenham uma atenção e cuidados suprapartidários e sem fronteiras. Na coluna são citadas ações de lazer, cultura, atividades sensoriais e outras inclusões que poderão ser criadas e que os mesmos trazem como necessidades mais que básicas e sim humanitárias. Para deixar nossa intenção mais convincente gostaria de propor aos senhores que, usando do sentimento da empatia, se colocassem no lugar de um (a) autista. Com o envolvimento dos senhores prefeitos e vereadores poderíamos e podemos sair das movediças teorias e ganharmos a nossa Copa das veementes práticas.

Cecél Garcia - Santo André

Só para lembrar

Ao ler neste espaço a carta do leitor José Pestana Ramos (Vergonha, ontem) lembrei que aqui mesmo já tive publicadas algumas reclamações sobre problemas no viário de Santo André, principalmente sobre as péssimas condições de importantes vias da região central, casos da Avenida Artur de Queiroz e outras vias do bairro Casa Branca e da Rua Coronel Alfredo Flaquer (para quem não sabe, faixas da parte alta da Perimetral no sentido bairro), por onde é intensa a circulação de ônibus do transporte público municipal e intermunicipal. Como estão praticamente no Centro da cidade, não é possível que o prefeito Paulo Serra ou alguém de sua imensa equipe não tenha percebido que são ruas que deveriam ter sido recapeadas antes dos serviços que foram realizados no bairro Jardim e Vila Bastos, entre outras.

Apolinário dos Anjos Costa - Santo André

Brasil vai presidir BID

Apesar de uma ala reacionária do PT tentar melar a candidatura do economista e ex-presidente do BC (Banco Central) Ilan Goldfajn para a presidência do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), neste domingo (ontem), esse Brasileiro que estava na diretoria do FMI, muito respeitado mundo afora, eleito que foi, se torna o primeiro Brasileiro a presidir o BID. Teve uma vitória expressiva, na qual angariou votos de 17 dos 28 países membros, incluído dos EUA e Canadá. E o Lula, que ficou em cima do muro, será que vai parabenizar Ilan Goldfajn?

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

A lei

Muitos já escreveram sobre a carona de Lula no avião particular do empresário José Seripieri Júnior para o Egito.Será que o PT não podia fretar um avião para levar toda a comitiva para a COP 27, ou mesmo Lula ir de primeira classe num avião de carreira? Penso que desconhecem o Art. 317 do Código Penal ­ Decreto Lei 2848/40.

Tania Tavares - Capital

Abertura da Copa

Diversidade em um país que é uma ditadura islâmica (sobre a Abertura da Copa, ontem) Que discrimina os indianos e afegãos que moram nele? Que discrimina mulheres, pobres, pretos, pessoas de outras religiões e LGBTs?

Luan Batista - do Instagram

Vergonha nacional

A cúpula jurídica, numa atitude política e parcial, revogou a prisão após condenação em segunda instância (que aprovou dois anos antes), em seguida, devido ao CEP, desconsiderou duas condenações a 22 anos em três instâncias (preso durante 580 dias), desmoralizando a Justiça, e, para completar o serviço, transgrediua Lei da Ficha Limpa. O beneficiado foi eleito presidente numa eleição inauditável, com metade das urnas ultrapassadas/inconfiáveis e que, antes da posse, com um batalhão para a transição, cooptou os presidentes da Câmarae do Senado (que pretendem reeleição) para aprovar a PEC da Transição (rombo das contas públicas) de R$ 200 bilhões para o Auxílio Brasil e outros projetos sociais com duração de quatro anos e não sejam atingidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo isso é uma vergonhosa aberração nacional, que praticamente libera gastos à revelia. Lembro que a LRF foi uma das leis mais importantes do Congresso que, como numa célula familiar, os gastos têm que ser inferiores ao salário, senão a conta não fecha.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Cabo Angelo

A gestão anterior do comando de policiamento no Grande ABC acho que incomodava muita gente.Tanto que transferiram o coronel para a Baixada Santista. As operações que eram realizadas não se tem mais. Políticas e suas voltas, que sempre só afetam o cidadão. Parabéns pela vontade e comprometimento com o seu eleitor Cabo Angelo.

Aline Nails - do Facebook

Transição

Inacreditável a quantidade de pessoas no governo de Transição para fazer o trabalho de cinco pessoas capacitadas.

Marco Bueno - do Facebbok