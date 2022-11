Song Plus DM-i eleva o padrão dos carros chineses

Nilton Valentim



21/11/2022 | 15:23



Se você é daqueles que torcem o nariz quando o assunto é carro chinês, este texto oferece duas opções. A primeira é parar de ler aqui. A segunda é seguir algumas linhas abaixo e, quem sabe, mudar de opinião após ver os relatos sobre o Song Plus DM-i, o SUV que a BYD apresentou na última semana e que está à venda por R$ 269.990.

O Song possui tecnologia híbrida que oferece autonomia de 1.000 km, segundo a fábrica. Isso é possível graças à atuação dos dois motores. Um a gasolina de 1.498 cc, com injeção multiponto, quatro cilindros e 16 válvulas, que gera 110 cv de potência a 6.000 rpm e torque máximo de 135 N.m a 4.500 rpm. Já o elétrico produz potência máxima de 179 cv, com torque máximo de 316 N.m. Ou seja, dependendo do uso, o feliz proprietário vai fazer poucas visitas ao posto de combustível.

O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos e, caso o condutor opte por rodar somente com o propulsor elétrico, terá autonomia de 51 km com carga total da bateria.

A equipe do Diário fez um test drive com o modelo rodando pouco mais de 100 km em São Paulo, em um percurso que misturou ruas e estrada. O que mais chamou atenção foi o silêncio. O carro se assemelha - e muito - a um veículo 100% elétrico. Além do conforto, a posição de dirigir é bem alta, afinal é um SUV, as velocidade de resposta quando pisa no acelerador, masi uma característica que se assemelha a um 100% elétrico, e a eletrônica embarcada, como controle de estabilidade e tração e sensor de faixa, entre outros.

O Song foi desenvolvido pelas equipes de design global da BYD, liderada por Wolfgang Egger, ex-head de design da Audi e Michele Jauch-Paganetti, ex-head de Design da Mercedes Benz. Isso explica alguns detalhes, como o estilo chamado de Dragon Face 3.0, com suas linhas agressivas e os faróis Full LED que lembram um dragão gigante com os olhos abertos. Soluções inteligentes que servem ainda para diminuir o arrasto aerodinâmico.

Na traseira, o BYD Song traz lanternas em LED conectadas. As rodas são de liga leve de 19” e alto brilho, com grandes arcos pronunciados, com pneus de dimensões 235/50 R19. O porta-malas comporta 574 litros de bagagem e, com os bancos traseiros rebatidos, o espaço chega a 1.477 litros.

O Song tem 4,7 m de comprimento, 1,89 m de largura e 1,68m de altura e entre eixos de 2,76 m. Seu peso em ordem de marcha é de 1.700 kg. Os bancos dianteiros possuem ajustes elétricos e são dotados de aquecimento e ventilação. Na traseira, o interior traz piso plano e os assentos são reclináveis.

A iluminação ambiente, por exemplo, pode ser configurada com 31 opções de cores. O painel 100% HD digital personalizável com 12.3 polegadas, que conta com display de fácil visualização e múltiplas informações. A central multimídia touch tem 12,8”, com nove alto-falantes de alta-fidelidade. O ar-condicionado dual zone, com regulagem de temperatura independente - configurável na tela da multimidia - e também saída para os bancos traseiros.

No quesito segurança, o Song permite ajustes automáticos de suspensão. Dependendo do tipo de piso, absorve as irregularidades. O sistema de freios é do tipo regenerativo inteligente, com discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira. A tração do modelo é dianteira.

O carro conta ainda com câmeras com função panorâmica 360°. Ou seja, pode-se visualizar ao redor e observar a parte inferior do veículo, não havendo ponto cego no campo de visão, ACC (Adaptive Cruise Control), que permite ao condutor não apenas estabelecer a velocidade que o veículo deve trafegar, mas também ajustar a distância que deseja manter em relação ao carro à frente, seis airbags (airbags dianteiros, laterais dianteiros, cortinas de ar laterais dianteiras e traseiras), assistente de permanência em faixa, sensor de ponto cego, reconhecimento de sinais de trânsito, assistente de frenagem de emergência, sensores de pressão dos pneus e o sistema ISOFIX para colocação de cadeirinha de bebê.