Adele recusa estadia em suíte luxuosa durante temporada em Las Vegas

21/11/2022 | 15:11



Protagonista de uma série de mega shows em Las Vegas, Adele teria recusado uma suíte de luxo no hotel e cassino Caesars Palace durante a temporada na cidade norte-americana que hospedou a apresentação. Segundo informações do Daily Mail, a rede de hotelaria teria oferecido acomodações chiques como parte de seu acordo para que a artista cantasse, recebendo cerca de cinco milhões e 300 mil reais por noite.

No entanto, a cantora teria preferido usar seu próprio dinheiro para ficar com o filho Angelo e o namorado Rich Paul no Wynn, um resort rival localizado na mesma rua. Também luxuosas, as acomodações no Fairway Villas podem custar até 160 mil reais por noite. O veículo indica que o local provavelmente lhe forneceria maior privacidade, já que as vilas são acessadas por meio de seu próprio carro particular.

Um comboio de carros usados por Adele teria sido visto indo do Caesars Palace para o Wynn no sábado após o show. Uma fonte local disse:

- Não está claro o que causou a mudança, mas obviamente é incomum Adele não ficar no Caesars e as fofocas estão se espalhando localmente. Vegas está bem acostumada com as divas, e tenho certeza de que a sensação é de que qualquer coisa que a faça se sentir confortável está bem, mas isso é embaraçoso para o Caesars.

Outra fonte afirmou que Adele teve um ataque de nervos após receber uma oferta de quarto no Palazzo Villas at the Rio, um hotel e cassino só de suítes em frente ao Caesars, quando ela esperava ficar alojada na Augustus Tower.